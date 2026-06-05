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Sala Consilina, demolita l’ex scuola media a Trinità: al via il progetto da 4,5 milioni per il nuovo istituto

Terminati i lavori di abbattimento della ex scuola a Trinità (Sala Consilina). Al via il progetto da 4,5 milioni per il nuovo istituto sicuro

Erminio Cioffi

Sono terminati i lavori di abbattimento della ex scuola media a Sala Consilina nella frazione Trinità, un intervento atteso da anni che segna l’inizio di un progetto più ampio: la realizzazione di un nuovo edificio scolastico moderno e sicuro.

Le operazioni di demolizione rappresentano il primo passo concreto verso la costruzione del nuovo istituto. Secondo le previsioni, l’intervento complessivo dovrebbe concludersi nell’arco di circa due anni.

Il progetto e il superamento del contenzioso legale

Il progetto affonda le sus radici in una vicenda complessa. Già nel 2024 il Comune di Sala Consilina aveva pubblicato il bando per l’appalto dei lavori, per un importo complessivo che oggi si attesta intorno ai 4,5 milioni di euro.

Tuttavia, per arrivare a questo risultato è stato necessario superare un lungo contenzioso. La questione risale al 2018, quando venne revocato un finanziamento di 3,2 milioni di euro già assegnato. Una decisione contro la quale l’Amministrazione comunale ha deciso di opporsi, avviando un ricorso davanti alla giustizia amministrativa.

La vittoria al TAR e l’adeguamento dei costi

Una battaglia legale che si è conclusa con esito favorevole per il Comune, che ha visto riconosciute le proprie ragioni sia sulla revoca ritenuta illegittima, sia sull’adeguamento dei costi.

Nel frattempo, però, gli anni trascorsi e l’aumento generalizzato dei prezzi, aggravato anche dall’emergenza Covid, hanno fatto lievitare il costo complessivo dell’opera di circa 1,3 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali.

Un nuovo futuro per la frazione Trinità

Oggi, con l’avvio dei lavori, si apre finalmente una nuova fase: quella della ricostruzione.

Un investimento importante per il futuro della comunità, che punta a restituire a Trinità una struttura scolastica all’altezza delle esigenze moderne, in termini di sicurezza, funzionalità e qualità degli spazi educativi.

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