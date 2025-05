Roccagloriosa, al via una serie di incontri dedicati alla sicurezza degli anziani: il vademecum delle Forze dell’Ordine

È iniziata questa mattina nella sala consiliare del comune di Roccagloriosa la settimana dedicata agli anziani. Il primo di una serie d’incontri che è stato incentrato sulla sicurezza degli anziani che, nel comune collinare del Golfo di Policastro, costituiscono il 40% della popolazione.

La giornata

Un incontro che ha visto la presenza degli uomini della Polizia Stradale di Sapri, rappresentati dal Sostituto Commissario Silvio Riccio e dei Carabinieri della Compagnia di Sapri dal Capitano Francesco Fedocci, oltre al Sindaco Roberto Cavalieri, al Vicesindaco e onorevole Attilio Pierro e al presidente del Consiglio comunale Aldo De Luca.

Il vademecum

Compito degli agenti della Stradale è stato quello di informare e sensibilizzare gli anziani sui rischi ai possono incorrere come pedoni, ciclisti e automobilisti e quali sono le nuove norme per una guida sicura e informata. Subito dopo ad intervenire sono stati i militari dell’Arma dei Carabinieri che invece hanno messo in guardia e sensibilizzato gli anziani sulle tipologie di truffe che vengono inscenate dai malviventi.

I militari hanno informato gli anziani su come riconoscere i rischi di una eventuale truffa e su quali comportamenti adottare nel caso vengano contattati o avvicinati da malviventi. Tutto questo per promuovere la fiducia e dialogo con le forze dell’ordine.