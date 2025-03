Truffe agli anziani: due arresti a Marina di Camerota

Due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate questo pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Sapri, accusati di truffa ai danni di anziani. La coppia ha messo in atto il raggiro del finto nipote ad una persona di Camerota che però, grazie a dei familiari, è riuscita ad allertare i carabinieri.

Gli uomini della stazione di Marina di Camerota, guidati dal maresciallo Alberto Santoriello, li hanno fermati lungo la Sp66 e condotti in caserma. Dopo le formalità di rito è scattato l’arresto ed è stato disposto il trasferimento in carcere.

Il precedente

Nei giorni scorsi un’altra truffa era stata messa a segno, sempre a Camerota. Grazie al lavoro dei carabinieri anche in quel caso erano stati individuati i responsabili.

Il sindaco di Camerota, Mario Scarpitta, ha ringraziato le forze dell’ordine per l’intervento, poi ha lanciato un appello “a diffidare di telefonate sospette e a non cedere alle richieste di denaro o informazioni personali. In caso di dubbio, è sempre opportuno contattare immediatamente le forze dell’ordine. Solo con la prevenzione e la collaborazione possiamo contrastare questi vili tentativi di raggiro”.