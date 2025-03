Truffa ai danni di un’anziana a Marina di Camerota: rintracciati i responsabili

Paestum e Velia: due giornate per svelare i segreti degli scavi archeologici

Il 20 e 21 marzo 2025, i Parchi Archeologici di Paestum e Velia saranno teatro di un evento straordinario, dedicato alla presentazione dei nuovi scavi archeologici. Un'occasione unica per scoprire le ultime scoperte e approfondire la conoscenza di due siti di inestimabile valore storico e culturale. Un programma ricco di appuntamenti La prima giornata, il 20 marzo, si svolgerà presso l'Area Archeologica di Velia, mentre la seconda, il 21 marzo, avrà luogo al Museo Archeologico Nazionale di Paestum. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino e le Università che conducono gli scavi, prevede la presentazione dei risultati più recenti delle campagne di ricerca, con un focus sulle principali scoperte. Un momento di confronto e approfondimento Oltre alle presentazioni, le giornate offriranno un'importante opportunità di confronto tra studiosi, ricercatori e professionisti del settore. L'obiettivo è quello di favorire il reciproco aggiornamento e stimolare nuove prospettive di studio, contribuendo ad ampliare la conoscenza della storia di Paestum e Velia, due tra i più significativi siti archeologici del Mediterraneo. Un'occasione per valorizzare il patrimonio archeologico L'evento rappresenta un'importante iniziativa per valorizzare il patrimonio archeologico di Paestum e Velia, promuovendo la conoscenza della loro storia e il loro ruolo nel contesto del Mediterraneo antico. Un'opportunità per avvicinare il pubblico alla ricerca archeologica e per sensibilizzare sull'importanza della tutela dei beni culturali