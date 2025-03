Marina di Camerota: truffa ai danni di un’anziana

Una nuova truffa è stata messa a segno nella giornata di ieri ai danni di un’anziana di Marina di Camerota.

La truffa

Il modus operandi dei malfattori anche in questo caso ha seguito lo stesso copione. Un finto nipote ha contattato l’89enne telefonicamente chiedendole del denaro perché si sarebbe trovato in una grave difficoltà economica. Subito dopo a raggiungere la malcapitata, presso la sua abitazione, sarebbe stato un complice del sedicente nipote che è riuscito a farsi consegnare dalla donna tutti i suoi risparmi. E non solo.

La vittima pare che abbia consegnato ai truffatori una somma di denaro che si aggirerebbe intorno ai 10mila euro e anche l’oro che l’anziana conservava in casa. Subito dopo i due truffatori si sono dileguati senza lasciare tracce. L’89enne a distanza si poche ore si è resa conta del raggiro, dopo una telefonata fatta al figlio.

Scattata la denuncia, nell’immediato i carabinieri della locale Stazione guidati dal Maresciallo Francesco Carelli si sono messi sulle tracce dei due ladri. Ad aiutare le forze dell’ordine nella ricerca dei malviventi saranno le telecamere di videosorveglianza presenti in tutte le strade della frazione costiera di Marina di Camerota. Indagini serrate in corso.