Capaccio Paestum, truffa un’anziana ma viene ripreso dalle telecamere: le immagini fanno il giro del web

Le ha pubblicate il giovane Andrea, le immagini del ladro che ha truffato la sua anziana nonnina, le ha pubblicate per invitare tutta la cittadinanza a fare attenzione e a segnalare, ogni caso sospetto ed eventuali avvistamenti del ladro, alle Forze dell’Ordine.

La truffa

La truffa ai danni dell’anziana residente a Capaccio Scalo è avvenuta questa mattina quando l’anziana donna è stata allertata da un uomo che, fingendosi il nipote le ha chiesto dei soldi. Il finto nipote ha detto alla nonnina che la madre aveva bisogno di contanti e che avrebbe mandato una persona fidata a prenderli.

Il modus operandi

Puntualmente il truffatore si è recato presso l’abitazione dell’anziana che, ingenuamente, gli ha consegnato denaro e oggetti di valore. Ad accorgersi che qualcosa di strano e sospetto stesse accadendo la stessa figlia della donna che, vivendo nello stesso stabile ha notato che la madre aveva aperto ad uno sconosciuto il cancello. La donna, a sua volta, ha chiesto aiuto al marito che si è trovato faccia a faccia con il malvivente.

Indagini in corso

Nonostante i tentativi di bloccarlo, il ladro, dall’aspetto giovane, è riuscito a scavalcare il cancello e a fuggire, nella colluttazione e nella corsa per fuggire il ladro ha perso gli oggetti di valore, ma è riuscito a portare via quattromila euro in contanti. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione.