Altavilla Silentina: ladro ripreso dalle videocamere di sorveglianza di un’abitazione

A quanto pare, sul territorio di Altavilla Silentina e, in particolare, nella frazione di Cerrelli, durante la notte scorsa i ladri hanno avviato una vera e propria perlustrazione del territorio prima di riuscire a portare via un’automobile, una Renault Clio di colore blu.

La ricostruzione

I filmati delle videocamere di sorveglianza installate presso un’abitazione privata, poco dopo la mezzanotte, hanno ripreso un uomo che, con il volto coperto, si aggirava nella zona guardandosi intorno in modo sospetto dopo aver raggiunto il giardino della casa videosorvegliata. In tanti pensano che l’uomo stesse cercando di studiare il modo per mettere a segno un furto, l’ennesimo nel paese. La figlia del proprietario dell’abitazione, a quell’ora, era sveglia e sentendo dei rumori insoliti i cani abbaiare ha visualizzato i filmati scorgendo l’uomo.

Paura tra i residenti

Non c’è pace a causa dell’allarme furti nel Cilento e i cittadini, disperati, continuano a chiedere l’incremento dei controlli, anche in orario notturno, da parte delle forze dell’ordine.