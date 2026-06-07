Roccadaspide: oltre 3 milioni per la nuova scuola a Serra, approvato il progetto di delocalizzazione

Il Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, ha deciso di partecipare all’Avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d’arte stradali nei territori delle “Aree Interne” da ammettere a finanziamento con oneri a carico dei pertinenti capitoli della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia e Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

Un progetto da 3 milioni di euro per la scuola dell’infanzia e primaria

L’obiettivo dell’Ente è quello di candidare a finanziamento il progetto relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico alla località Serra da adibire a scuola dell’infanzia e primaria. La spesa complessiva dell’intervento ammonta a € 3.029.120,00.

A seguito delle analisi svolte sull’edificio scolastico sono emerse varie criticità e, considerato il notevole deficit prestazionale emerso, l’Amministrazione ha deciso, quindi, di procedere alla demolizione con relativa ricostruzione in altro sito (delocalizzazione) al fine di dotarsi di un edificio sismicamente adeguato e idoneo per svolgere il compito di edificio scolastico.

Acquisizione del terreno e vincolo di destinazione d’uso

Il terreno su cui sarà realizzata la nuova scuola è in corso di acquisizione da parte del Comune, l’importo di acquisizione è pari a € 29.120,00 e sarà a carico del bilancio comunale. L’Ente si impegna, come riportato nella delibera, a mantenere la finalità d’uso dell’edificio per almeno 10 anni dalla conclusione dell’intervento.