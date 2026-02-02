Referendum sulla giustizia: un dibattito con gli studenti del liceo “Gatto” di Agropoli

“Referendare: il voto dei ragazzi”. Questo il nome dell’evento che avrà luogo presso il Liceo Classico Alfonso Gatto, nella sede di Via Pio X, giovedì 12 febbraio 2026.

Dibattito con gli studenti per il Referendum

L’evento sarà costituito da un dibattito relativo al prossimo Referendum sulla Giustizia, in cui verranno esposte le ragioni del SI e del NO. Esso sarà costellato dalla presenza di ospiti di rilievo, grandi professionisti del settore giuridico, quali l’Avvocato Francesco Botti in qualità di moderatore, l’Avvocato Gennaro Lo Schiavo come esponente del SI e il Dottor Antonio Cantillo, Giudice presso il Tribunale di Salerno, come esponente del NO.

Il dibattito, organizzato in sinergia da Giulia Di Luca, studentessa del Liceo, e Michele Catania, rappresentante dello stesso Istituto, con la collaborazione del Vicepreside Marco Miracolo e della Preside Anna Vassallo, mira a rendere consapevoli gli studenti dei contenuti della Riforma Costituzionale.

Si pone anche l’obiettivo di accrescere il loro senso di responsabilità nella partecipazione democratica all’agone referendario, ponendo l’accento sul coinvolgimento attivo e cosciente dei giovani nella società civile e nella politica.

Si tratta di un’occasione fondamentale per snocciolare in termini semplici e chiari il funzionamento della Magistratura e le sue prerogative, offrendo agli studenti un’ampia visuale sui cambiamenti che il Referendum introdurrebbe, attraverso un dibattito sereno e calibrato.