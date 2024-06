Ray Gelato & The Giants pronti per l’Ispani Jazz Festival

Grande evento venerdì 5 luglio! Nella splendida cornice del borgo medievale di Ispani, andrà in scena il concerto di Ray Gelato & The Giants, uno dei più acclamati gruppi del new swing mondiale, per la prima volta ospiti dell’Ispani Jazz Festival, che è stata scelta dalla band come tappa del loro tour al termine della settimana trascorsa insieme agli altri grandi nomi ospiti dell’Umbria Jazz.

Oltre a grandi classici della musica anni ’50, il gruppo si esibirà anche in brani originali. Grazie al suo stile, alla sua capacità di intrattenimento e al ritmo trascinante dei pezzi proposti, Ray Gelato è divenuto uno dei più grandi portavoce del movimento Jive e Swing, vantando prestigiose collaborazioni con il cinema di Hollywood e la tv americana, oltre alla partecipazione ad innumerevoli festival di fama internazionale. Impossibile, durante i suoi spettacoli, non lasciarsi trasportare dalla forza del cantante e della band: ogni serata è un evento unico, dove il pubblico entusiasta è partecipe dal primo all’ultimo minuto di esibizione.

Ispani Jazz Festival 2024: le kermesse

Incastonato tra le colline del Golfo di Policastro, immerso nel Parco Nazionale del Cilento, sorge Ispani, un piccolo borgo che affonda le proprie radici in una storia millenaria. Se storicamente l’economia del paese è sempre stata a forte vocazione contadina, col passare degli anni, la principale fonte di guadagno del piccolo comune è diventata il turismo.

Ed è proprio per migliorare l’offerta turistica del borgo che nel 2002 ha preso vita la rassegna “Ispani Jazz Festival”. Quello che era nato come una festa tra amici, supportata da piccoli imprenditori e dall’amministrazione locale, tenuta nel Piazzale di Villa Olga, si è trasformato, in breve tempo, in un appuntamento di punta del calendario cilentano che, anno dopo anno, ha riscosso sempre maggiore successo di pubblico e di critica, attirando l’attenzione di sponsor di rilevanza sempre maggiore, di caratura sia nazionale che internazionale.

L’iniziativa è stata subito accolta con calore dal pubblico che, edizione dopo edizione, si è ampliato sempre di più, comprendendo sia la cittadinanza del borgo che quella dei comuni limitrofi, sia curiosi che veri e propri intenditori dei generi musicali che compongono il cartellone del festival, portando la reputazione di Ispani ben oltre i confini del Golfo, tanto da attirare turisti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo, e spingendo gli ideatori del progetto ad organizzare, nel 2007, alcuni eventi paralleli, simpaticamente denominati “Jazz Clandestino”, ed a instaurare proficue collaborazioni con altri festival del territorio.

La formula itinerante adottata dagli organizzatori del festival ha coinvolto, nelle varie edizioni del progetto, diversi comuni del Cilento e non solo, arricchendosi, stagione dopo stagione, di illustri collaborazioni nazionali ed internazionali, riuscendo a coniugare diversi generi musicali e influenze culturali, spaziando tra jazz, pop e musica etnica, e impreziosendo il panorama musicale del territorio.

“Il successo dei progetti realizzati ogni anno è garantito dalla sinergia tra amministrazioni coinvolte ed imprenditori privati che con il loro prezioso supporto hanno permesso ai fautori di questo ambizioso progetto di allietare le serate degli abitanti del Cilento e dei numerosi turisti. “Ispani Jazz” è un grande lavoro di squadra volto a valorizzare il nostro Cilento, quale crocevia di etnie, tradizioni musicali e contaminazioni culturali”, affermano gli organizzatori.