Randagismo ad Agropoli: al via la campagna di sterilizzazione gratuita per i cani padronali

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, intende avviare una campagna di sterilizzazione gratuita, presso veterinari liberi professionisti, rivolta a cani padronali di cittadini residenti nel Comune e appartenenti a fasce di popolazione a basso reddito o in situazione di fragilità.

Il piano del Comune e il contributo della Regione Campania

L’Ente aveva richiesto un contributo economico alla Regione Campania volto proprio all’attuazione di un piano per la sterilizzazione di 120 cani (80 cani di sesso femminile e 40 cani di sesso maschile). La sterilizzazione rappresenta, difatti, ad oggi lo strumento più efficace per prevenire la nascita di cucciolate indesiderate, principale causa dell’abbandono degli animali e del conseguente incremento del fenomeno del randagismo, ma non solo si punta anche a contribuire alla promozione del possesso responsabile degli animali d’affezione, al miglioramento dell’igiene urbana e al contenimento dei costi a carico delle casse comunali.

Requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda

Potranno partecipare alla campagna di sterilizzazione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

Residenza nel Comune di Agropoli;

nel Comune di Agropoli; Cane regolarmente registrato all’Anagrafe Canina Regionale (microchippato);

(microchippato); Attestazione ISEE in corso di validità con importo non superiore a € 10.000,00.

Sarà data priorità alle fasce deboli, ovvero over 65 e disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992. Le domande saranno accettate in ordine cronologico di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune e potranno essere accolte con il limite di un solo cane per ciascun nucleo familiare.