“Prima edizione della Rassegna di Danza dedicata a Federica Tropiano”, assegnate 30 borse di studio

Grande successo per la prima edizione della Rassegna di Danza “Federica Tropiano”, organizzata dall’Associazione 21 Passi presso il Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina.

Circa 500 spettatori hanno assistito all’esibizione di circa 100 ballerini e ballerine, che si sono esibiti con coreografie di gruppo, singole e passi a due.

La rassegna

La serata, presentata dai giornalisti Federica Pistone, Zenda Cimino e Pasquale Sorrentino, ha visto anche l’esibizione delle tiktokers valdianesi “Ziaenipoti”, che contano circa 360 mila followers sul social network, ha iniziato con un flashmob d’apertura preparato dai maestri di danza Jennifer Saia e Gabriele Manzo, seguito dalla proiezione di un video emozionante in ricordo di Federica Tropiano.

Federica, scomparsa nel novembre 2020 a causa di un incidente domestico, aveva la passione per la danza e questa rassegna è stata organizzata per celebrare la sua memoria.

La giuria d’eccezione, composta dai giudici Gabriele Manzo, Mauro Mosconi, Antonio Barone, Vittorio Ardovino, Natasja Brugman e Demis Autellitano, ha valutato le performance dei ballerini e ha assegnato quattro borse di studio: la migliore per il gruppo è andata al Gruppo Hip Hop della scuola “New Want to Dance” di Padula; il Miglior Passo a Due è stato assegnato al Duo Hip-Hop “Dance Ensemble” di Cava de’ Tirreni; il Miglior Assolo Contemporaneo è stato vinto da Pierpaolo Monzillo di Atena Lucana della “Dance Studio”. Il premio “21 Passi” è stato assegnato direttamente dai soci dell’associazione e la quarta borsa di studio è stata vinta da Isabella Carrano della Palestra Salus di Teggiano.

Assegnate oltre 30 borse di studio

Oltre ai premi messi in palio dagli organizzatori, sono state assegnate altre 26 borse di studio offerte personalmente dai giudici. Queste borse di studio consentiranno agli allievi di partecipare a prestigiosissime Rassegne e Scuole di Danza con nomi di spicco del panorama nazionale, dove potranno avere l’opportunità di farsi notare da personaggi importanti del mondo della danza.

Una serata emozionante nel ricordo della giovane Federica

Il Sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, ha patrocinato l’evento, mentre il Sindaco Michele di Candia di Teggiano era presente tra le autorità presenti. La presidente dell’Associazione, Ilaria Tropiano, sorella di Federica, ha sottolineato che questa rassegna ha restituito il senso della passione di Federica per la vita e per il talento. Infine, ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato, danzato e donato qualcosa per far continuare il sogno di Federica attraverso la passione di questi splendidi danzatori che si sono esibiti sul palco dello Scarpetta. L’Associazione sta già lavorando alla seconda edizione della rassegna.