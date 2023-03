Morì a 21 anni in seguito ad un incidente domestico: a Sala Consilina la prima edizione della “Rassegna di Danza Federica Tropiano”

L’associazione “21Passi” dedicata a Federica Tropiano, la 21enne di Teggiano tragicamente scomparsa in seguito alle ustioni provocatele da un incidente domestico, organizza per domenica 2 Aprile a partire dalle 18:00 prima edizione della Rassegna di Danza Federica Tropiano presso il Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina.

Un addio prematuro quello della giovane Federica, l’amore per la danza

Federica amava ballare e l’associazione a lei dedicata ha pensato a questo concorso dedicato agli allievi delle scuole di danza con lo scopo di promuovere i giovani talenti del territorio. Dopo la scomparsa di Federica, è subito partita una raccolta fondi con l’obiettivo di finanziare una borsa di studio per aiutare i giovani ballerini a praticare e coltivare il loro talento in questa disciplina che Federica tanto amava.

Il concorso, durante il quale si esibiranno oltre 40 ballerini e ballerine, è suddiviso in tre categorie di stile, Moderno, Contemporaneo e Hip Hop, e gli allievi si cimenteranno in coreografie di solisti, passi a due e gruppi.

I premi in palio

In palio, ben 4 borse di studio dal valore compreso tra i 150 e i 1.200 euro che saranno assegnate da una giuria composta da sei professionisti del mondo della danza, noti a livello nazionale e internazionale: Gabriele Manzo insegnante e coreografo, ha partecipato alla 9° edizione di Amici di Maria e 3 volte campione d’Italia di hip hop, Vittorio Ardovino dalla 17° edizione di Amici di Maria, collabora con importanti produzioni RAI e CANALE 5, Demis Autellitano giudice in svariate manifestazioni internazionali e coreografo per produzioni teatrali e televisive, Natasja Brugman coreografa per diverse edizioni di Miss Mondo e per produzioni teatrali internazionali, Antonio Barone danzatore e coreografo con importanti collaborazioni come “Compagnia nazionale” di Raffaele Paganini e “Romeo e Giulietta” di Giuliano Peparini ed infine la speciale partecipazione di Mauro Mosconi, coreografo ad Amici di Maria De Filippi e coreografo per fiction e programmi Rai e Mediaset.

Gli ospiti

Tanti saranno i momenti speciali tra cui un flashmob dedicato a Federica. Ospiti della serata anche le tiktokers “Zia e Nipoti”, tre ballerine diventate famose sui social grazie al loro talento, unite non solo da un legame familiare, ma anche e soprattutto dalla passione per la danza. L’evento sarà presentato da Federica Pistone, Zenda Cimino e Pasquale Sorrentino.

La Rassegna è organizzata grazie alla direzione artistica di Jennifer Saia, insegnante di Danza di Federica e sarà un momento per ricordare la sua più grande passione, ma anche l’occasione di supportare concretamente i sogni di giovani talenti che, come lei, amano la danza.

“Spero che riusciremo a dimostrare l’importanza che abbiamo voluto dare alla Rassegna, e che abbiamo intenzione di dare anche nei prossimi anni” – commenta Ilaria Tropiano, presidente dell’Associazione – “Chiunque parteciperà all’evento sarà essenziale per portare avanti il sogno di Federica.” L’evento è patrocinato dal Comune di Sala Consilina