Un concorso di danza per Federica Tropiano, la 21enne morta in un tragico incidente domestico

Un concorso di danza dedicata a Federica Tropiano, la 21enne di Teggiano morta due anni or sono (era il 14 novembre 2020) a seguito di gravi ustioni riportate nel tentativo di accendere il camino. L’appuntamento è per il 2 aprile 2023 ma sono già partite le iscrizioni per le scuole di danza. Primo giudice Gabriele Manzo, della scuola di Amici.

Un concorso di danza in ricordo di Federica Tropiano

L’evento si terrà presso il teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina. Il concorso è dedicato agli allievi delle scuole di danza ed ha l’obiettivo di promuovere i giovani talenti e diffondere la cultura dell’arte della danza. Un’attività che Federica Tropiano, strappata troppo presto alla vita, amava.

Il concorso metterà in palio tre borse di studio suddiviso in tre categorie: Moderno, Contemporaneo, Hip Hop e alla rassegna sono ammesse le coreografie di solisti, passi a due e gruppi già iscritti ad una scuola di ballo.

Il commento

«Durante la mia carriera ho avuto la possibilità di fare tante esperienze e conoscere persone incredibilmente gioiose e positive. Una di queste era Federica Tropiano! – commenta il ballerino Gabriele Manzo – l’ho conosciuta agli stages organizzati dalla sua maestra Jennifer. Aveva tanta carica e voglia di conoscere! La Danza per lei era fonte di felicità, è fonte di felicità. Uso il presente perché nonostante ciò che è successo, è meraviglioso che i genitori e gli amici abbiano avuto la forza di continuare a farla sorridere, sia in vita che dopo la scomparsa, grazie alle iniziative della loro associazione 21 Passi. Sarà un evento da non perdere, perché si condividerà non solo l’arte, ma anche il sentimento comune che ci lega tutti, l’amore».

Come candidarsi

Il termine ultimo per inoltrare la propria candidatura è l’8 gennaio 2023 e, per iscriversi, è necessario scaricare il modulo di iscrizione sul sito www.21passi.it nel quale si può consultare il regolamento e leggere tutte le informazioni per inoltrare la domanda di partecipazione.

I premi previsti vanno da 250,00 ai 700,00 euro e saranno assegnati, ad ogni categoria, da una giuria composta da tre professionisti del panorama artistico nazionale.

“Vogliamo tenere vivo il ricordo di Federica e della sua grande voglia di vivere e di ballare – dice Ilaria Tropiano, presidente dell’associazione 21 Passi – e questo concorso, reso possibile grazie al contributo di tantissime persone che attraverso una donazione hanno accettato l’invito di commemorare la passione di Federica per la danza, è il modo migliore per farlo“.