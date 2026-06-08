Prignano Cilento, mare gratis per anziani e bambini: ecco l’iniziativa

Il Comune di Prignano Cilento rinnova il proprio impegno a favore delle fasce più sensibili della popolazione residente. Anche per la stagione estiva 2026, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno confermato l’attivazione del servizio navetta gratuito, una misura pensata specificamente per consentire ad anziani e bambini del territorio di raggiungere agevolmente le località balneari.

Il calendario dei collegamenti per l’estate 2026

Il servizio sarà attivo secondo una programmazione strutturata in tre distinte settimane tra la fine di giugno e la metà di luglio. I cittadini interessati potranno usufruire del trasporto nei giorni feriali, precisamente dal lunedì al venerdì, nelle seguenti date:

Da lunedì 29 giugno 2026 a venerdì 3 luglio 2026

Da lunedì 6 luglio 2026 a venerdì 10 luglio 2026

Da lunedì 13 luglio 2026 a venerdì 17 luglio 2026

Orari, punti di partenza e destinazione

La pianificazione logistica prevede la partenza della navetta alle ore 8.00 dei giorni elencati, con punto di ritrovo stabilito in Piazza Municipio. La destinazione del viaggio sarà lo stabilimento balneare “Lido Venere”, dove gli utenti potranno trascorrere la mattinata. Il rientro è programmato per le ore 12.30.

Modalità di iscrizione e requisiti

Il servizio, come comunicato dall’Ente, sarà completamente gratuito. Per poter usufruire del trasporto è necessario procedere all’iscrizione, poiché i posti disponibili sono limitati e verranno assegnati fino ad esaurimento. I residenti interessati dovranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di Prignano Cilento durante i consueti orari di apertura al pubblico.