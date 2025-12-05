Pollica, l’ultimo saluto all’“Internazionale”: recuperato il peschereccio affondato della famiglia Vassallo

Grazie alla pronta sinergia tra istituzioni, Guardia Costiera e privati, il peschereccio è stato riportato sulla terraferma in totale sicurezza

A cura di Manuel Chiariello
Peschereccio Vassallo

Sono terminate nella giornata di ieri le operazioni di recupero dell’imbarcazione, la storica “Internazionale 9SA 255” appartenente alla famiglia Vassallo, affondata lo scorso 17 novembre nel porto di Acciaroli, nel Comune di Pollica.

Grazie alla pronta sinergia tra istituzioni, Guardia Costiera e privati, il peschereccio è stato riportato sulla terraferma in totale sicurezza.

L’affondamento

L’affondamento del peschereccio, tanto caro all’ex Sindaco Angelo Vassallo e alle persone a lui più vicine, era stato anche oggetto di alcune necessarie indagini che ne hanno escluso immediatamente la possibilità di un gesto doloso.

Leggi anche:

Pollica: Ilaria Radano è Miss Dieta Mediterranea 2025

Un’imbarcazione che rappresenta un autentico vessillo per la comunità di Pollica e per chi, tutti i giorni, ricorda la figura del Sindaco Pescatore.

Diversi i messaggi che sono arrivati proprio dai familiari di Angelo che hanno salutato per l’ultima volta quella che è stata una compagna di viaggio per una vita, dall’enorme significato simbolico ed affettivo: “Continuerai a navigare nei nostri cuori”.

Trasformare il peschereccio

Nei giorni scorsi vi era stato anche l’appello da parte dell’Associazione “La Tazzina della Legalità” di trasformare lo scafo in un vero e proprio museo della legalità, proprio a Pollica, il paese per cui Angelo Vassallo ha lottato a costo della sua stessa vita.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sapri: al via le iniziative in programma per il periodo natalizio

Tante le attività che coinvolgeranno grandi e piccini per uno dei periodi…

Centro di accoglienza Agropoli

Agropoli, il TAR blocca lo sgombero del centro d’accoglienza: “47 migranti resterebbero senza dimora”

Il TAR Campania sospende l'ordinanza del Comune di Agropoli che imponeva la…

Ospedale Vallo

Intervento da record all’ospedale San Luca: riuscita l’operazione su un paziente di 103 anni

Eseguita con successo un’osteosintesi del femore su un ultracentenario al San Luca.…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.