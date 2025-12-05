Pollica, l’ultimo saluto all’“Internazionale”: recuperato il peschereccio affondato della famiglia Vassallo

Sono terminate nella giornata di ieri le operazioni di recupero dell’imbarcazione, la storica “Internazionale 9SA 255” appartenente alla famiglia Vassallo, affondata lo scorso 17 novembre nel porto di Acciaroli, nel Comune di Pollica.

Grazie alla pronta sinergia tra istituzioni, Guardia Costiera e privati, il peschereccio è stato riportato sulla terraferma in totale sicurezza.

L’affondamento

L’affondamento del peschereccio, tanto caro all’ex Sindaco Angelo Vassallo e alle persone a lui più vicine, era stato anche oggetto di alcune necessarie indagini che ne hanno escluso immediatamente la possibilità di un gesto doloso.

Un’imbarcazione che rappresenta un autentico vessillo per la comunità di Pollica e per chi, tutti i giorni, ricorda la figura del Sindaco Pescatore.

Diversi i messaggi che sono arrivati proprio dai familiari di Angelo che hanno salutato per l’ultima volta quella che è stata una compagna di viaggio per una vita, dall’enorme significato simbolico ed affettivo: “Continuerai a navigare nei nostri cuori”.

Trasformare il peschereccio

Nei giorni scorsi vi era stato anche l’appello da parte dell’Associazione “La Tazzina della Legalità” di trasformare lo scafo in un vero e proprio museo della legalità, proprio a Pollica, il paese per cui Angelo Vassallo ha lottato a costo della sua stessa vita.