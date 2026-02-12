Pollica e le Terre della Dieta Mediterranea elette Green Destination 2026 alla Bit Milano

Un altro prestigioso riconoscimento per il comune di Pollica che arriva direttamente dalla ambitissima Borsa Interazione del Turismo di Milano attualmente in corso. Il borgo civettano e il progetto “Le Terre della Dieta Mediterranea” hanno ricevuto il Green Travel Award 2026 nella categoria Green Destination del GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica)

Il riconoscimento

Tale premio celebra il territorio di Pollica e la visione di sviluppo rispettosa dell’ambiente, ormai radicata nella cultura locale e capace di guardare con positività al futuro. Il progetto “Le Terre della Dieta Mediterranea” nasce dall’esperienza di Pollica come Comunità Emblematica UNESCO della Dieta Mediterranea e, negli anni, si è ampliato fino a coinvolgere numerosi Comuni del Cilento, grazie alla collaborazione tra istituzioni, comunità, imprese, mondo accademico e ricerca scientifica.

“Per noi, la Dieta Mediterranea non è solo un modello alimentare. È una visione concreta di futuro, capace di coniugare benessere, cultura e coesione sociale” il commento del Sindaco di Pollica, Stefano Pisani che poi continua: “Questo premio dimostra che determinazione, passione e amore per il proprio territorio possono trasformare piccoli comuni come Pollica in laboratori credibili di turismo sostenibile, capaci di unire crescita economica, tutela dell’ambiente, memoria e innovazione”.