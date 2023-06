Polla: malore in strada, muore una donna ucraina

Questa mattina a Polla è morta una donna di 58 anni, di nazionalità ucraina. La vittima è stata improvvisamente colta da un malore mentre si trovava per strada, cadendo a terra. Il triste evento ha scosso la comunità locale, poiché la vittima era una badante molto conosciuta e stimata nel paese.

I soccorsi e i tentativi di rianimazione

Immediatamente dopo il malore, alcuni passanti sono intervenuti per soccorrere la donna, mentre si attendeva l’arrivo dei sanitari del 118. I soccorritori hanno provato a rianimarla, ma purtroppo i loro sforzi sono stati vani. Nonostante gli immediati interventi e l’impegno profuso, la donna ha perso la vita sul posto.

Presenza delle autorità locali

Oltre ai soccorritori, sono giunti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Municipale di Polla, per svolgere le opportune indagini e assicurarsi che non ci fossero circostanze sospette o altre cause che potessero aver contribuito all’accaduto.

La presenza delle autorità ha contribuito a gestire la situazione e a fornire supporto.