Politica

Politica Campania: cresce Italia Domani. Boom di adesioni da Cilento e Piana del Sele

Espansione di Italia Domani in Campania: il movimento di Marco Rizzo registra nuove adesioni dal centrodestra e si struttura sul territorio

Di:
Ernesto Rocco
Marco Rizzo - Pasquale Mautone - Antonio Criscuolo

Il quadro politico della Campania registra un’evoluzione con l’espansione territoriale di Italia Domani – Marco Rizzo. Il movimento, guidato a livello nazionale dal leader Marco Rizzo e dalla segretaria Francesca Antinozzi, sta rilevando un aumento di adesioni che aggrega figure della società civile e quadri politici provenienti da schieramenti di centrodestra come Lega, Noi Moderati e dalla componente di area vannacciana Futuro Nazionale (FN).

Il processo di strutturazione regionale è affidato al coordinatore campano Antonio Criscuolo, con l’obiettivo dichiarato di costruire una rete politica capillare in grado di intercettare il consenso al di fuori dell’alternanza tra i poli tradizionali.

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Adesioni trasversali dai partiti di centrodestra

Il fenomeno dell’espansione del movimento in Campania evidenzia una convergenza di militanti e amministratori locali provenienti da partiti d’area di governo, su tutti Lega e Futuro Nazionale. Il partito del generale Roberto Vannacci ha perduto anche il comitato numero 1060, di Capaccio Paestum, i cui militanti si dicono delusi dalle posizioni prese dall’ex generale. Complessivamente sono 7 i comitati salernitani che hanno salutato Futuro Nazionale.

La fase organizzativa del coordinamento regionale di Italia Domani punta a convertire l’andamento delle adesioni in una presenza operativa in tutte le province campane, attraverso la promozione di tavoli di confronto e iniziative territoriali volti a raccogliere le esigenze delle comunità locali.

La strategia organizzativa nei territori campani

La linea politica definita dai vertici per i prossimi mesi concentra la propria azione sul radicamento locale. La costruzione dell’infrastruttura di partito prevede un confronto costante con gli enti locali, estendendosi dai piccoli comuni fino alle aree metropolitane della regione.

L’orientamento a lungo termine mira a strutturare un’offerta politica rivolta all’elettorato che non si riconosce nell’attuale assetto dei partiti tradizionali, proponendosi come spazio di rappresentanza per le istanze di cambiamento espresse dal territorio.

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