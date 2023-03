Più sicurezza in Città: in arrivo 11 telecamere di videosorveglianza ad Agropoli

Ad Agropoli saranno installate 11 nuove telecamere di videosorveglianza, lo ha annunciato il primo cittadino, Roberto Mutalipassi.

Si tratta di telecamere di ultima generazione, dotate di intelligenza artificiale e riconoscimento facciale, in grado di segnalare eventuali situazioni di pericolo.

Ecco dove saranno posizionate

Quattro di queste telecamere verranno posizionate agli ingressi principali della città, dotate di lettura targhe per monitorare gli accessi al nostro territorio. Le altre sette, invece, saranno collocate in luoghi sensibili come la Piazza delle Mercanzie, il porto e il centro storico, aree molto frequentate soprattutto durante la movida.

Queste nuove telecamere si aggiungono alle 40 già operative sul territorio comunale, che hanno dimostrato di essere un efficace strumento per la prevenzione e la lotta alla criminalità. Inoltre, si sta lavorando per installarne altre presso le strutture sportive e altre aree pubbliche, come ad esempio la Fornace e il Parco pubblico.

La videosorveglianza per garantire più sicurezza in Città

Il Comune ha recentemente presentato due nuovi progetti per l’installazione di ulteriori 35 telecamere di videosorveglianza, che hanno già ricevuto l’ok della Prefettura di Salerno e sono stati candidati ad appositi bandi del Ministero.

In caso di finanziamento, questi nuovi occhi elettronici andranno a coprire altri punti sensibili ai fini della sicurezza, completando così la copertura del territorio comunale.

Grazie a queste nuove telecamere di videosorveglianza, si potrà garantire una maggiore tranquillità ai cittadini e ai turisti che visitano la nostra città, dimostrando che sulla sicurezza non ci sono solo parole, ma anche fatti concreti.