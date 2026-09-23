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Pisciotta, il gruppo consiliare diventa Italia Domani – Marco Rizzo

A Pisciotta il gruppo consiliare cambia nome in Italia Domani – Marco Rizzo. I dettagli politici e le dichiarazioni ufficiali

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Pisciotta, il gruppo consiliare diventa Italia Domani – Marco Rizzo

Il panorama politico comunale di Pisciotta registra una novità di rilievo con il cambio di denominazione del gruppo consiliare, che adotta ufficialmente il nome di “Italia Domani – Marco Rizzo”. La formalizzazione del passaggio è avvenuta tramite una comunicazione ufficiale trasmessa dal capogruppo Giovanni Nanni Marsicano agli organi istituzionali dell’ente, segnando l’avvio di un nuovo capitolo per la rappresentanza consiliare locale.

Il significato politico della scelta amministrativa

L’iniziativa raccoglie il plauso e l’interpretazione strategica di Antonio Criscuolo, che evidenzia la portata prospettica della decisione assunta in consiglio. La scelta di intitolare la componente politica a una figura di rilievo nazionale come Marco Rizzo inserisce l’amministrazione locale all’interno di un perimetro programmatico più ampio, capace di coniugare le istanze territoriali con una visione politica strutturata.

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Come evidenziato da Criscuolo, l’iniziativa va ben oltre una mera variazione formale:

«Non si tratta soltanto di un cambio di nome – dichiara Criscuolo – ma di una scelta che definisce con chiarezza un percorso politico e apre una nuova fase. Il riferimento a Marco Rizzo dà al gruppo una precisa collocazione e collega l’esperienza amministrativa locale a una prospettiva politica più ampia.»

L’impegno per il territorio e gli obiettivi futuri

Nel rimarcare il valore dell’azione intrapresa dal capogruppo, lo stesso Criscuolo rivolge un pubblico ringraziamento per la determinazione dimostrata nel tracciare una rotta chiara per la comunità cilentana. La centralità delle questioni locali continua a rappresentare il perno dell’attività amministrativa, affiancata però dalla volontà di costruire sinergie e collaborazioni su scala sovracomunale.

Il progetto punta a consolidare le radici identitarie del territorio aprendosi al contempo al dibattito politico nazionale:

«A Nanni va il mio apprezzamento per una scelta convinta. Il territorio resta al centro del nostro impegno, ma oggi vogliamo guardare anche oltre i confini di Pisciotta, costruendo un percorso politico serio e riconoscibile. Pisciotta entra così in un percorso che vuole mettere insieme territorio, identità e visione politica – conclude Criscuolo –. È un punto di partenza, non un punto di arrivo.»

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