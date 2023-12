Si è tenuta questa mattina, venerdì 1 dicembre, nell’Aula Consiliare “A. Di Filippo” del Comune di Agropoli la conferenza stampa di presentazione del nuovo Piano di edilizia scolastica approvato dalla giunta Mutalipassi. La conferenza è stata voluta per illustrare l’idea di rigenerazione urbana in merito al settore scuola che l’esecutivo in carica sta portando avanti.