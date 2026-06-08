Petina, successo per la Festa della Fragolina: eletta Città del Folklore 2026

Si è conclusa con grande partecipazione e successo la 54ª edizione della Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni, che nel fine settimana ha trasformato Petina in un vivace centro di cultura, tradizioni, musica e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Per due giorni il borgo degli Alburni è stato animato da migliaia di visitatori che hanno preso parte agli appuntamenti in programma, tra percorsi del gusto, stand gastronomici, spettacoli musicali, sfilate folkloristiche, attività per famiglie, laboratori creativi, escursioni e momenti dedicati alla scoperta delle bellezze naturalistiche e culturali del territorio.

Petina proclamata “Città del Folklore 2026” e i grandi concerti

Momento particolarmente significativo della manifestazione è stata la cerimonia ufficiale con cui Petina ha ricevuto il prestigioso titolo di “Città del Folklore 2026”.

Grande entusiasmo ha accompagnato anche gli spettacoli musicali che hanno animato le serate della festa, con la partecipazione di Alla Bua, Sibbenga Sunamo, Dutty Beagle e I Tarantolati di Tricarico, che hanno coinvolto il pubblico in un’atmosfera di festa e condivisione.

L’evento ha rappresentato ancora una volta un’importante occasione di promozione per il territorio, mettendo in evidenza le eccellenze enogastronomiche locali e, in particolare, la fragolina di bosco, simbolo e fiore all’occhiello di Petina.

La soddisfazione del Sindaco Mimmo D’Amato e degli organizzatori

Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori e dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mimmo D’Amato, che hanno ringraziato associazioni, volontari, operatori, artists e cittadini per il contributo offerto alla riuscita della manifestazione.

Tra il profumo delle fragoline e meravigliose atmosfere conviviali Petina si conferma punto di riferimento per la cultura popolare e le tradizioni, anche enogastronomiche, degli Alburni, dimostrando come la valorizzazione delle proprie radici possa diventare motore di crescita, partecipazione e promozione del territorio.