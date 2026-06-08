Petina è ufficialmente “Città del Folklore 2026”: svelato il mosaico

Un riconoscimento che parla di storia, identità e appartenenza. In concomitanza con il taglio del nastro della 54esima edizione della “Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni”, il comune di Petina ha ricevuto ufficialmente il prestigioso titolo di “Città del Folklore 2026”, conferito dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari che ha premiato un percorso costruito nel tempo con passione, sacrificio e amore per le proprie radici.

É il riconoscimento di una comunità che ha saputo custodire la propria memoria collettiva, tramandando tradizioni, musiche, danze e usanze che continuano a vivere nelle piazze, nelle famiglie e nel cuore delle nuove generazioni.

L’omaggio all’Associazione “A’ Spiga Rossa” e il Consiglio straordinario

Un traguardo che rende omaggio al prezioso lavoro dell’Associazione Folklorica “A’ Spiga Rossa”, da oltre mezzo secolo ambasciatrice della cultura popolare petinese in Italia e nel mondo, e a tutti coloro che negli anni hanno contribuito a mantenere viva l’anima autentica del borgo.

Per ufficializzare il titolo ricevuto dal Comune degli Alburni si è tenuto un Consiglio Comunale straordinario all’aperto che ha visto grande partecipazione e che è stato accompagnato dall’esibizione di storici gruppi folkloristici provenienti da tutta Italia.

Svelato il mosaico monumentale del 6 giugno 2026

Dopo il conferimento è stato svelato un mosaico che riporta la storica data del 6 giugno 2026: data in cui Petina è stata nominata ufficialmente “Città del folklore”.

L’opera d’arte riporta una scena che racchiude l’identità del luogo: si vedono le piante di fragoline e una donna intenda a prendere l’acqua da una fontana, segno di appartenenza, unicità, risorse da conservare e tradizioni da vivere e mantenere.