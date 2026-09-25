Perito: al via Cilento PianoFest, tre giorni tra musica classica e borghi

Il Cilento si veste di musica. Al via a Perito la quarta edizione del Cilento PianoFest, la rassegna dedicata alla grande musica classica organizzata dall’associazione AMARE Cilento APS in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno. Tre giorni, dal 24 al 26 settembre, nei quali il borgo cilentano si trasforma in un palcoscenico diffuso pronto a ospitare concerti, giovani talenti e musicisti del Conservatorio salernitano.

La prima serata ha dato ufficialmente il via alla manifestazione con l’inizio delle esibizioni e la premiazione dei vincitori del primo Concorso di Esecuzione Musicale “Talenti in Musica”, la competizione dedicata alle nuove generazioni di interpreti.

Il programma prosegue venerdì 25 settembre con il concerto interamente dedicato ad Allievi e Maestri del Conservatorio “Giuseppe Martucci”. Agli appuntamenti della rassegna partecipa anche il maestro Federico Cirillo, direttore artistico del festival, presente fino alla giornata conclusiva. Sabato 26 settembre si terrà infatti il Concerto di Gala, che chiuderà questa quarta edizione accompagnando il pubblico tra le grandi pagine della musica classica e l’atmosfera suggestiva del borgo.

Il Cilento PianoFest nasce con l’intento di portare la musica al di fuori dei luoghi d’ascolto tradizionali, favorendo l’incontro diretto con i borghi, le comunità e l’identità del territorio.

“Il Cilento PianoFest nasce dalla volontà di unire la musica e il territorio, creando occasioni di incontro e valorizzando luoghi che attraverso la cultura possono raccontare una parte importante della loro identità – sottolinea il presidente Cirillo –. Portare la musica classica a Perito significa renderla accessibile a tutti e, allo stesso tempo, offrire al pubblico un modo diverso per vivere e conoscere il Cilento.”