Cilento PianoFest 2026: a Perito tre giorni di musica classica e borghi

Dal 24 al 26 settembre 2026 Perito diventa un palcoscenico a cielo aperto per la IV Edizione del Cilento PianoFest. Tre serate di grande musica classica, giovani talenti e luoghi da riscoprire nel cuore della provincia di Salerno.

Ci sono luoghi che sembrano fatti apposta per essere raccontati attraverso la musica, e ci sono note capaci di farli vedere con occhi nuovi. È da questo incontro che nasce la IV Edizione del Cilento PianoFest, il festival ideato dall’associazione AMARE Cilento APS in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno: un appuntamento che porterà la grande musica classica nel comune di Perito, trasformando il borgo cilentano in un suggestivo palcoscenico diffuso.

Tre giorni, tre appuntamenti e un unico filo conduttore: la bellezza. La bellezza della musica suonata dal vivo, quella dei giovani talenti accanto a musicisti di grande esperienza, quella dei borghi cilentani e dei loro spazi, che per tre sere diventano luoghi di incontro, ascolto e condivisione.

Il Cilento PianoFest nasce con l’idea di uscire dai tradizionali luoghi del concerto per portare la musica là dove appartiene anche la memoria: nelle piazze, nei vicoli, negli spazi della comunità. Un modo per avvicinare il pubblico al repertorio classico e, allo stesso tempo, per riscoprire il territorio attraverso un’esperienza capace di coinvolgere generazioni diverse.

Non solo un festival, dunque, ma un viaggio fatto di pianoforti, melodie, incontri e paesaggi, nel quale il territorio non fa semplicemente da cornice, ma diventa parte integrante dello spettacolo. La manifestazione è organizzata da AMARE Cilento APS insieme al Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, con il sostegno degli operatori economici locali, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e di Poste Italiane.

La musica che valorizza il territorio del Cilento

Il Cilento PianoFest è un progetto culturale che mette insieme musica, comunità e territorio, nella convinzione che la cultura possa essere uno strumento concreto per creare occasioni di incontro e valorizzare i luoghi.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita e aperta al pubblico. Non serve essere esperti di musica classica: basta lasciarsi incuriosire, raggiungere Perito e concedersi qualche ora lontano dalla frenesia quotidiana.

Perché, a volte, per scoprire un luogo non basta attraversarlo: bisogna ascoltarlo. Dal 24 al 26 settembre, a Perito, sarà la musica a raccontare il Cilento.

Il programma completo dei concerti a Perito

Giovedì 24 settembre (ore 19:00): Concerto inaugurale del Maestro Federico Cirillo, Direttore Artistico del Cilento PianoFest. A seguire si terrà la premiazione dei vincitori del I Concorso di Esecuzione Musicale “Talenti in Musica”, dedicato alle nuove generazioni di musicisti.

Concerto inaugurale del Maestro Federico Cirillo, Direttore Artistico del Cilento PianoFest. A seguire si terrà la premiazione dei vincitori del I Concorso di Esecuzione Musicale “Talenti in Musica”, dedicato alle nuove generazioni di musicisti. Venerdì 25 settembre (ore 19:00): Concerto degli Allievi e dei Maestri del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno. Una serata dedicata all’incontro tra esperienza e talento.

Concerto degli Allievi e dei Maestri del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno. Una serata dedicata all’incontro tra esperienza e talento. Sabato 26 settembre (ore 18:00): Concerto di Gala. Il gran finale del festival in un’atmosfera intima e suggestiva, tra le grandi pagine della musica classica e il fascino del borgo al calare della sera.

Informazioni utili e contatti

Tutti i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. La rassegna prevede anche momenti di incontro tra musicisti e pubblico, accompagnati da brevi introduzioni ai programmi musicali.

Per aggiornamenti, contatti e dettagli sul programma è attiva la pagina ufficiale dell’iniziativa all’indirizzo www.amarecilento.it e i profili social ufficiali su Facebook e Instagram (@amarecilento).