Paura sulla A2 a Battipaglia: pezzo di macchinario sfonda il parabrezza di un’auto

Momenti di grande paura lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione sud, subito dopo lo svincolo di Battipaglia, dove un incidente avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. A raccontare quanto accaduto è una donna che viaggiava insieme al figlio quando, all’improvviso, un pezzo metallico proveniente da un mezzo impegnato nei lavori di manutenzione del verde avrebbe colpito violentemente la loro automobile.

La dinamica dell’incidente sulla A2

Secondo il racconto della donna, il mezzo stava effettuando il taglio della siepe spartitraffico quando un pezzo del macchinario si sarebbe staccato, finendo contro il parabrezza dell’auto che è stato danneggiato in più punti.

Lo sfogo: “Siamo vivi per miracolo”

Il trauma per il forte impatto ha spinto la conducente a riflettere sulla sicurezza del tratto autostradale in presenza di tali interventi:

“Siamo vivi per miracolo”, racconta ancora la donna, che si interroga sulle modalità con cui vengono effettuati questi interventi in presenza di traffico intenso. “Perché non chiudono il tratto interessato e deviano la circolazione, oppure perché non eseguono questi lavori nelle ore notturne, quando il traffico è meno sostenuto?”, si chiede.

Sul posto è tempestivamente intervenuta la Polizia Stradale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità.