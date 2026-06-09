Paura a Torraca, divampa incendio in un capannone: caschi rossi in azione

Vigili del Fuoco impegnati dalle ore 15.00 circa di oggi per un grave incendio divampato all’interno di un capannone situato in località Cersavo, nel comune di Torraca.

Gli interventi

Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre di soccorso provenienti dai distaccamenti di Vallo della Lucania e Sala Consilina, coordinati dal capo reparto Nunzio D’Amato. A supporto delle operazioni di spegnimento, sono state inviate anche autobotti dai comandi di Eboli e Salerno.

Nessun ferito

Il capannone, adibito a uso deposito, è andato completamente distrutto dalle fiamme. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento. Al momento, fortunatamente, non si registrano feriti. I Vigili del Fuoco sono tuttora sul posto e l’intervento è ancora in corso. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.