Paura a Eboli, scontro tra due auto: 2 i feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via Casarsa, ad Eboli, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrati due veicoli.Nell’impatto sono rimaste ferite due persone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure ai coinvolti e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Il trasporto in ospedale e i rilievi

Una delle persone ferite è stata presa in carico dai volontari della Pubblica Assistenza Vopi, che hanno provveduto al trasporto presso l’ospedale di riferimento per gli accertamenti e le cure del caso. Le condizioni dei feriti non sono al momento note.

Gli interventi

Presenti sul luogo del sinistro anche le autorità competenti e la polizia municipale per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.Il traffico nella zona ha subito temporanei rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.