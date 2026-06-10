Cronaca

Paura a Eboli, scontro tra due auto: 2 i feriti

Scontro tra due auto nel pomeriggio: due persone rimaste ferite. Sul posto i soccorsi della Vopi e la Polizia Municipale per i rilievi, si registrano rallentamenti al traffico

Antonio Elia

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via Casarsa, ad Eboli, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrati due veicoli.Nell’impatto sono rimaste ferite due persone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure ai coinvolti e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Il trasporto in ospedale e i rilievi

Una delle persone ferite è stata presa in carico dai volontari della Pubblica Assistenza Vopi, che hanno provveduto al trasporto presso l’ospedale di riferimento per gli accertamenti e le cure del caso. Le condizioni dei feriti non sono al momento note.

Gli interventi

Presenti sul luogo del sinistro anche le autorità competenti e la polizia municipale per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.Il traffico nella zona ha subito temporanei rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.