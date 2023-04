Paura a Centola, scantinato a fuoco: evacuate alcune persone

Pasquetta da incubo a Centola. Per cause ancora da accertare, infatti, uno scantinato ha improvvisamente preso fuoco. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio. Immediatamente è scattato l’allarme.

I soccorsi dei vigili del fuoco

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili Urbani di Centola guidati dal comandante Giuseppe Corsaro e i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino.

Le cause del rogo

L’incendio è divampato nello scantinato di una palazzina sita nel Capoluogo. Il fumo nero e denso ha iniziato a fuoriuscire dal locale costringendo i presenti ad allontanarsi.

I vigili del fuoco hanno dovuto evacuare quattro persone. Per accedere al locale e avviare le operazioni di spegnimento dell’incendio hanno dovuto utilizzare dispositivi di protezione.

Da comprendere le cause che hanno determinato il rogo. Per fortuna non si registrano feriti.