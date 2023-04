Oroscopo Paolo Fox 8 aprile, amici del Leone siate più comprensivi con il partner. Pesciolini, siete fortunati sul lavoro

Vediamo cosa prevedono gli astri di Paolo Fox per la giornata di sabato 8 aprile 2023.

Ecco tutti i segni

Ariete:Sei pronto ad una grande riscossa e ben presto sarai protagonista di nuove iniziativa. Per il momento cerca di rimanere tranquillo senza lanciarti in avventura che potrebbero procurarti problemi.

Toro:La tua settimana si apre in maniera vigorosa. Fino a giovedì avrai buone stelle sia in amore che in ambito lavorativo. Nei prossimi giorni potrai ottenere i risultati per i quali ti sei tanto impegnato.

Gemelli:In questo periodo sei frastornato, in particolare per quanto concerne il lavoro. Sei sempre molto, forse troppo impegnato, e questo ti rende meno lucido nelle tue decisioni.

Cancro:Si apre una settimana molto importante anche perchè Mercurio e Venere sono favorevoli. Questo potrebbe indicare anche la soluzione di alcuni problemi sentimentali che vanno avanti da diverso tempo.

Leone, Vergine, Bilancia

Leone:E’ una settimana di grandi progetti che avranno esito positivo a fine aprile. Sul lavoro vuoi creare qualcosa di tuo e per questo ti stai impegnando tanto.

Vergine:Inizia una settimana molto interessante con un lunedì che ti porta vantaggi. Dovrai affrontare un leggero calo fisico tra mercoledì e giovedì.

Bilancia:L’Oroscopo Paolo fox Domani rivela che ci sono stelle importanti. Hai ricevuti incarichi gravosi e sei stato molte volte sotto pressione, reagisci come sempre con forza.

Scorpione:E’ una condizione astrologica molto interessante con Mercurio e Venere favorevoli. Ora bisogna capire in che modo avrai voglia di giocarti queste buone stelle.

Sagittario:Si apre una settimana abbastanza polemica perchè sul lavoro ti metteranno sotto pressione, questo ti metterà leggermente in crisi.

Capricorno:In queste giornate hai bisogno di ritrovare energie e forza dopo settimane estenuanti sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale.

Acquario:Ti trovi in un momento molto particolare, ci sono tante tensioni ma anche tante buone proposte. Il desiderio di cambiare vita, città e lavoro.

Pesci:Queste stelle interessano molto l’amore anche perchè nel tuo segno sono entrati Venere e Mercurio. Mi raccomando, però, non forzare troppo la mano nelle relazioni personali.