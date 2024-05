Cilento: tornano i campi estivi promossi dall’Azione Cattolica Diocesana

Anche quest’anno l‘Azione Cattolica Diocesana organizza i tradizionali campi estivi per ACR (fanciulli) e Giovanissimi, un’occasione unica per vivere un’esperienza di crescita, amicizia e fede.

Chi può partecipare

Campo ACR

Destinatari: Bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni

Bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni Date: Dal 3 al 7 luglio

Dal 3 al 7 luglio Luogo: Perdifumo, presso il Convento dei Vocazionisti

Perdifumo, presso il Convento dei Vocazionisti Programma: Giochi, preghiera, momenti di condivisione e crescita personale in un contesto di amicizia e divertimento.

Giochi, preghiera, momenti di condivisione e crescita personale in un contesto di amicizia e divertimento. Iscrizione: Aperta a tutti, fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria.

Il Campo Giovanissimi e Giovani:

Destinatari: Adolescenti delle scuole superiori e universitari

Adolescenti delle scuole superiori e universitari Date: Dal 19 al 22 agosto

Dal 19 al 22 agosto Luogo: Visciano (NA)

Visciano (NA) Programma: Un percorso di scoperta e riscoperta di sé, degli altri e della fede, all’insegna dell’amicizia e della bellezza.

Un percorso di scoperta e riscoperta di sé, degli altri e della fede, all’insegna dell’amicizia e della bellezza. Iscrizione: Obbligatoria, contattando i responsabili diocesani.

Un’esperienza indimenticabile

I campi estivi dell’Azione Cattolica sono un’occasione preziosa per i giovani per crescere nella fede, stringere nuove amicizie e vivere momenti indimenticabili. Un’esperienza che segna nel profondo chi vi partecipa, come testimoniano le parole di un ex partecipante: “Al campo ho imparato il valore dell’amicizia e della collaborazione, ho scoperto la bellezza della fede e ho vissuto momenti di gioia che porterò sempre nel mio cuore”.

Per informazioni e iscrizioni ai campi estivi, è possibile contattare i responsabili diocesani dell’Azione Cattolica.