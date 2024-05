Vallo di Diano: le “Belle storie di Comunità”: nasce il “Bollettino Multimediale”

Sono tante le “Belle Storie di Comunità” collegate alle attività della Comunità Montana Vallo di Diano, e in particolare alla Strategia delle Aree Interne. Per raccontarle e farle conoscere a tutti, l’Ente Montano valdianese lancia il primo numero del bollettino multimediale “Belle storie di Comunità”, moderno e coinvolgente strumento di informazione pensato appositamente per raggiungere in modo particolare i cittadini del Vallo di Diano.

L’iniziativa

Sotto i riflettori ci sono i progetti messi in campo dalla Comunità Montana Vallo di Diano, visti soprattutto dalla prospettiva degli utenti ai quali sono rivolti: una narrazione “capovolta” attraverso la quale i servizi attivati per la propria utenza vengono raccontati dalle persone alle quali sono destinati. È un nuovo modello di comunicazione che punta a migliorare la comprensione del lavoro che l’Ente Montano valdianese svolge per il cittadino, in modo non più̀ unidirezionale.

Cittadini, studenti, professionisti, imprenditori e lavoratori, intervistati nel proprio contesto di riferimento, diventano testimoni della valenza sociale del lavoro dell’ente, mostrandone l’impatto positivo in termini economici e sociali. Coinvolgere, emozionare e informare: attraverso le video-testimonianze si mostrano gli effetti in concreto dell’azione dell’ente montano.

Il bollettino

Il bollettino multimediale realizzato dalla Comunità Montana Vallo di Diano è uno strumento innovativo, che integra diversi modi di comunicare in un unico “contenitore”: fruibile dall’utente in qualunque momento, in qualsiasi luogo. Senza dover installare nulla sul proprio computer, sul proprio tablet o sul proprio smartphone: basterà̀ una semplice connessione internet.

È un linguaggio multimediale, che integra testo e immagini con contenuti multimediali e interattivi, totalmente diverso dalla comunicazione “statica” propria dei periodici cartacei o in formato PDF on-line. Lo scopo è quello di rendere sempre più le attività della Comunità Montana comprensibili e alla portata di tutti, in modo puntuale e preciso ma allontanandosi dagli eccessivi “tecnicismi” propri delle fasi analitiche e progettuali. È un modo per coinvolgere sempre più̀ il cittadino, migliorando la condivisione delle informazioni: attraverso una migliore percezione delle attività̀ svolte, di quelle in corso e di quelle da realizzare, cresce anche il rapporto di fiducia con la comunità del Vallo di Diano.

“Belle storie di Comunità”, oltre alla grande varietà di contenuti interattivi, presenta una grafica accattivante e materiale figurativo utile a catturare la curiosità̀ del lettore.

“La Strategia delle Aree Interne – dichiara il presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Francesco Cavallone – è un programma di rilancio del territorio molto complesso e difficile da far comprendere, per cui abbiamo pensato di farlo raccontare da coloro che hanno avuto finora la possibilità di beneficiare del lavoro dell’ente montano. Da qui l’idea di realizzare uno strumento multimediale e interattivo, in grado di comunicare i risultati in modo semplice e innovativo, attraverso le testimonianze dirette dei cittadini del territorio”.