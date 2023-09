Oroscopo Paolo Fox 28 settembre: cari Sagittario amore a gonfie vele, auguri. Toro, Luna favorevole per il lavoro

Caro lettore, sei pronto a scoprire cosa riserva il destino per te oggi? Paolo Fox, il rinomato astrologo italiano, ha preparato per noi un oroscopo speciale per il 28 settembre. Che tu sia un appassionato dell’astrologia o semplicemente curioso, leggere le previsioni di Paolo Fox potrebbe regalarti una sorpresa piacevole o una preziosa guida per affrontare la giornata.

Ecco cosa dice Paolo per ciascun segno zodiacale

Ariete (21 marzo – 19 aprile) Oggi è una giornata di grandi opportunità per gli Arieti. La Luna in trigono con Marte aumenta la tua energia e determinazione. Sfrutta questo momento per prendere decisioni importanti o affrontare sfide che ti si presentano. La tua assertività sarà la chiave del successo.

Toro (20 aprile – 20 maggio) I Toro potrebbero sentirsi un po’ inquieti oggi. La Luna in quadratura con Saturno potrebbe portare alcune sfide nella sfera delle relazioni. È importante comunicare apertamente e ascoltare gli altri. Non fuggire dai conflitti, ma cercare di risolverli in modo costruttivo.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno) I Gemelli godranno di una giornata positiva, grazie al sostegno della Luna e di Venere. Sarai più affascinante e attraente del solito, attirando l’attenzione di chi ti circonda. Approfitta di questa energia per lavorare su progetti creativi o per dedicarti alla tua vita amorosa.

Cancro (21 giugno – 22 luglio) Oggi è una giornata ideale per i Cancro per concentrarsi sulla loro salute mentale e fisica. La Luna nel tuo segno ti rende più consapevole delle tue emozioni. Dedica del tempo al relax e alla meditazione per ristabilire l’equilibrio interno.

Leone, Vergine, Bilancia

Leone (23 luglio – 22 agosto) I Leone saranno al centro dell’attenzione oggi, grazie alla Luna e a Marte nel loro segno. Questa è un’ottima giornata per mettersi in mostra e persegui i tuoi obiettivi con determinazione. Fai valere la tua leadership in modo positivo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre) Le relazioni sono al centro dell’attenzione per i Vergine oggi. La Luna in opposizione a Nettuno potrebbe portare alcune confusioni nelle dinamiche relazionali. Sii onesto e aperto riguardo ai tuoi sentimenti, ma evita di prendere decisioni affrettate.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) Le Bilancia potrebbero sentirsi particolarmente creative oggi, grazie all’energia positiva della Luna e di Venere. Questa è un’ottima giornata per esprimere te stesso attraverso l’arte o la musica. Dedica del tempo alle tue passioni.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) Oggi è una giornata di introspezione per gli Scorpione. La Luna in quadratura con Plutone ti spinge a esplorare le tue emozioni più profonde. Cerca di comprendere meglio te stesso e di superare vecchi schemi comportamentali.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre) I Sagittario potrebbero sperimentare alcune sfide nelle relazioni oggi. La Luna in opposizione a Mercurio potrebbe portare incomprensioni o malintesi. Cerca di comunicare chiaramente e di ascoltare con attenzione gli altri.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) Oggi è una giornata di lavoro duro per i Capricorno. La Luna in quadratura con Saturno ti chiede di affrontare le tue responsabilità con serietà. Anche se può sembrare difficile, il tuo impegno porterà risultati positivi a lungo termine.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) I Acquario potrebbero sentirsi più ottimisti e sociali oggi. La Luna e Giove nel tuo segno ti portano fortuna e gioia. Condividi il tuo entusiasmo con gli altri e cerca nuove opportunità di networking.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo) Oggi è una giornata ideale per i Pesci per dedicarsi alla creatività e all’ispirazione. La Luna in sestile con Plutone potrebbe portare nuove idee e prospettive. Sfrutta questa energia per esplorare nuovi interessi e passioni.