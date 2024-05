Battipaglia: si arrampica su un ponteggio e minaccia suicidio, salvato dalla Polizia

Nel pomeriggio del 14 maggio scorso gli agenti del Commissariato di Battipaglia, in seguito a chiamata al N.U.E. sono intervenuti in soccorso di un uomo arrampicatosi su un ponteggio, con chiari intenti suicidi.

La ricostruzione dei fatti

Il 60enne, in evidente stato confusionale, è stato raggiunto dagli agenti sul ponteggio instabile, all’altezza del terzo piano di un edificio in costruzione, cercando di instaurare un dialogo per distrarlo dai suoi propositi.

Approfittando di un suo momento di distrazione gli operatori lo hanno afferrato per una gamba e lo hanno trascinato incolume all’interno dell’edificio, anche grazie all’ausilio di alcuni operai edili impegnati in un cantiere limitrofo.

Il trasferimento in ospedale

Affidato alle cure del personale 118 e dell’ASL Servizio Salute Mentale di Battipaglia, il soggetto è stato trasportato all’ospedale di Salerno per le cure del caso.