Oroscopo Paolo Fox 10 febbraio, cari Gemelli, qualcosa non sta funzionando nella vostra storia d’amore: attenti

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l’oroscopo di Paolo Fox che racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata.

Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 10 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Ariete

Cari ariete, in amore oggi e domani avete una bellissima luna favorevole che regala emozioni uniche. Sul lavoro, invece, meglio tenere d’occhio le spese.

Toro

Cari toro, in amore, i single possono fare nuovi incontri interessanti quindi occhi aperti! Sul lavoro, Mercurio consiglia di stare attenti alle spese di troppo.

Gemelli, Cancro, Leone

Gemelli

Cari gemelli, c’è qualcosa che non sta funzionando in amore quindi meglio non alimentare le polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna tirare fuori tutta la propria pazienza.

Cancro

Cari cancretti, attenzione in amore, soprattutto se non siete convinti di quello che state facendo. Sul lavoro tutto procede al meglio anche se non è ancora il vostro momento migliore.

Leone

Cari leoncini, le stelle parlano di un momento di agitazione nella coppia. Attenzione alle parole di troppo. Sul lavoro, state per ricevere tutte le risposte che stavate aspettando.

Vergine

Cari vergine, oggi avete una bella luna quindi se siete single usate tutte le vostre carte. Sul lavoro è un momento di stasi e potrebbero esserci battibecchi con capi o colleghi.

Bilancia

Cari bilancia, bisogna mantenere la calma in amore quindi cercate di parlare con il partner per chiarire le cose. Sul lavoro, arrivano soddisfazioni. Lo sforzo sarà premiato.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione

Cari scorpioncini, questa è la giornata giusta per dichiarare i vostri sentimenti. Progettate qualcosa di bello da fare con il partner. Sul lavoro, sono favoriti i nuovi progetti.

Sagittario

Cari sagittario, bella questa giornata per l’amore quindi sfruttatela al meglio. Sul lavoro, arrivano belle novità per il futuro.

Capricorno

Cari capeicorno, questa giornata è ideale per emozionarsi, quindi non rimandate gli incontri d’amore al weekend. Sul lavoro, chi lavora in proprio potrà ottenere belle soddisfazioni.

Acquario

Cari acquario, da oggi la luna non è più contraria quindi torna una bella dose di ottimismo. Sul lavoro arrivano chiamate importanti.

Pesci

Cari pesciolini, c’è un po’ di agitazione nell’aria in amore ma attenzione a non ributtarsi nel passato. Sul lavoro è un periodo molto frenetico ma dalla primavera andrà decisamente meglio e ci sarà modo di rilassarsi un po’.