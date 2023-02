Oroscopo Paolo Fox 5 febbraio, amici del Capricorno provate ad impegnarvi di più sul lavoro. Pesciolini, siete un pò confusi

Anche questa settimana sta per giungere al termine. Perché la settimana cammina e il weekend vola? Per chi è appassionato di astrologia, non può di certo non leggere quello che prevede il nostro amato Paolo Fox per la giornata di domenica. Quali saranno i segni più fortunati e quelli meno fortunati? Scopriamolo insieme.

Ariete

Domani le stelle vi porteranno molta confusione in amore: fate attenzione ai tradimenti, potreste cadere in tentazione, ma poi pentirtene. Sul lavoro le nuove collaborazioni possono rivelarsi interessanti.

Toro

Dovresti cercare di evitare le fonti di stress, anche e soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Non siate troppo gelosi. Sul lavoro oggi siete poco motivati, oppure un contrattempo vi ha fatto innervosire.

Gemelli

Quella di domani sarà una giornata sottotono in amore ma da venerdì recupererete grazie a Venere nel vostro segno. Cercate di non stancarvi troppo sul lavoro e cercate di fare le cose con calma.

Cancro

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che Domani sarà una giornata molto particolare sia per quanto riguarda il lavoro che per i sentimenti. Sul lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti. La professione vi impegna tanto e questo sottrae tempo all’amore: attenzione perché la coppia potrebbe risentirne.

Leone, Vergine, Bilancia

Leone

L’oroscopo Paolo Fox segnala che domani accuserete un po’ di nervosismo in amore. Vi sentite agitati anche sul lavoro dove potrebbero esserci ritardi o un affare potrebbe saltare. Cercate di fare una pausa.

Vergine

Anche voi domani sarete un abbastanza tesi per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto se state vivendo una crisi di coppia. Sul lavoro cercate di non essere nervosi: alla fine avrete successo.

Bilancia

L’oroscopo Paolo Fox specifica che avrete qualche contrattempo o ritardo in amore per colpa della Luna dissonante. Siete un po’ polemici e potreste dire basta a una storia che non vi convince più. Sul lavoro qualcuno potrebbe darvi una grossa mano.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione

Questo non è un periodo eccezionale per l’amore: cercate di essere voi stessi senza finzioni, mostratevi per quello che siete. Sul lavoro arrivano alcune soluzioni e, molto probabilmente, anche dei soldi che aspettavate.

Sagittario

Domani avrete un po’ di nervosismo in amore: cercate di tenere duro, dal 7 febbraio le cose miglioreranno. Attenzione alle spese, ci sono troppe uscite ultimamente.

Capricorno

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che state vivendo un periodo di ripresa in amore: se siete stati delusi sembra quasi che vi vantiate a stare da soli. Sul lavoro date retta al vostro istinto e alla creatività.

Acquario

Domani le cose andranno particolarmente bene in amore, sia per chi è in coppia che per i single. Sul lavoro fate attenzione alle proposte: fate i dovuti conti prima di accettare.

Pesci

Domani vi sentirete un po’ nervosi e confusi ma cercate comunque di non perdere le occasioni che vi si pongono davanti. In amore e nei rapporti con gli altri cercate di non dire tutto quello che pensate. Sul lavoro attenzione a chi vi fa arrabbiare.