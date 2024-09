Oroscopo Paolo Fox 1° settembre: amici del Toro, inizio mese sottotono. Amori al capolinea per i Gemelli

Con l’inizio di settembre, l’astrologo più amato dagli italiani, Paolo Fox, ci guida alla scoperta delle previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali. Le stelle cambiano e con esse anche le energie che influenzano le nostre vite. Scopriamo insieme cosa riserva l’oroscopo per questo primo giorno di settembre.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il mese inizia con una carica di energia per l’Ariete. Sarai determinato a raggiungere i tuoi obiettivi, ma attenzione a non esagerare con l’impulsività. Le relazioni sentimentali possono subire qualche scossone, cerca di mantenere la calma.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Per il Toro, settembre si apre con la necessità di riflettere su alcune decisioni prese nei mesi passati. È il momento di fare un bilancio e, se necessario, apportare cambiamenti significativi. Sul fronte lavorativo, qualche novità interessante potrebbe arrivare verso la fine della giornata.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I Gemelli iniziano il mese con la voglia di esplorare nuovi orizzonti. È un buon periodo per i viaggi e per gli incontri sociali. Sul lavoro, evita di prendere decisioni affrettate, meglio ponderare bene ogni scelta.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Il Cancro potrebbe sentire un po’ di stanchezza all’inizio del mese. Settembre porta con sé la necessità di riposare e ricaricare le energie. Sul fronte amoroso, possibili incomprensioni potrebbero essere superate con un po’ di dialogo e pazienza.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Per il Leone, settembre parte alla grande. Sarai al centro dell’attenzione e avrai molte opportunità per brillare, sia sul lavoro che nella vita personale. Attenzione però a non farti prendere dall’orgoglio: ascoltare gli altri potrebbe rivelarsi molto utile.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La Vergine, con l’inizio di settembre, entra nel suo mese zodiacale con grande determinazione. È un momento favorevole per i progetti a lungo termine e per la realizzazione di sogni personali. In amore, qualche sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per la Bilancia, settembre inizia con una certa tensione nelle relazioni. Potresti sentirti indeciso o confuso su alcune questioni personali. Sul lavoro, invece, le stelle ti favoriscono: approfitta di questa fase per avanzare nelle tue ambizioni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Settembre porta con sé una ventata di novità per lo Scorpione. Sarai più aperto a nuove esperienze e potresti fare incontri interessanti. Sul fronte lavorativo, attenzione alle distrazioni: mantieni il focus sui tuoi obiettivi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario si troverà a dover affrontare qualche sfida in questo inizio di settembre. Tuttavia, la tua natura ottimista ti aiuterà a superare gli ostacoli con facilità. In amore, il dialogo sarà fondamentale per evitare malintesi.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Il Capricorno inizia il mese con un forte desiderio di stabilità e sicurezza. Settembre sarà un mese di pianificazione e organizzazione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. In amore, è il momento di aprirsi di più con il partner.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Settembre si apre con una certa irrequietezza per l’Acquario. Potresti sentirti insoddisfatto della routine e desideroso di cambiamenti. Sul fronte lavorativo, non lasciare che l’impazienza ti faccia commettere errori. Mantieni la calma e valuta bene ogni decisione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

I Pesci iniziano settembre con una maggiore sensibilità. Le emozioni saranno intense e potresti sentirti più empatico del solito. Sul lavoro, potrebbero emergere nuove opportunità, ma sarà importante non lasciarsi sopraffare dallo stress.