Oroscopo Paolo Fox 4 maggio: amici del Toro, la Luna favorevole porta equilibrio. Cancro, amore in ripresa, ma serve dialogo

Anche oggi Paolo Fox ci guida con le sue previsioni astrologiche. Scopri cosa ti riservano le stelle per domani, domenica 4 maggio: amore, lavoro e umore sotto la lente dei pianeti.

Ariete

Giornata positiva per i sentimenti, con belle sorprese in vista. Sul lavoro evitate discussioni inutili: meglio rimandare le decisioni.

Toro

La Luna favorevole porta equilibrio. Buon momento per chiarimenti in famiglia. In ambito professionale, arriva una conferma.

Gemelli

Attenzione all’umore instabile: qualche tensione può crearsi nelle relazioni. Meglio non strafare e prendersi del tempo per sé.

Cancro

Amore in ripresa, ma serve dialogo sincero. Sul fronte lavorativo, occhio a una spesa imprevista. Serata interessante.

Leone

Giornata energica. Le stelle vi invitano a mettervi in gioco, specialmente sul lavoro. In amore c’è bisogno di più attenzione.

Vergine

Un sabato utile per sistemare questioni pratiche. In amore c’è più complicità. Evitate però il perfezionismo eccessivo.

Bilancia

Venere favorevole stimola emozioni nuove. Bene anche il lavoro, con possibilità di incontri utili. Seguite l’istinto.

Scorpione

Qualcosa si muove nel cuore, ma attenzione ai non detti. Il lavoro richiede concentrazione: evitate distrazioni.

Sagittario

Desiderio di evasione e leggerezza. Bene per chi vuole viaggiare o cambiare aria. In amore, chiarimenti decisivi.

Capricorno

Giornata positiva per affari e lavoro. In amore serve pazienza, ma non mancheranno segnali incoraggianti. Serata tranquilla.

Acquario

Un po’ di nervosismo per motivi economici. Cercate di mantenere la calma. In amore, giornata ideale per chiarire dubbi.

Pesci

Stelle favorevoli per i sentimenti. I single possono fare incontri intriganti. Sul lavoro si apre uno spiraglio interessante.