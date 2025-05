Oroscopo Paolo Fox 5 maggio: Gemelli, attenzione alle distrazioni. Vergine, in amore evitate i litigi

Una nuova domenica porta con sé le previsioni astrologiche di Paolo Fox, pronte ad accompagnarci tra emozioni, intuizioni e decisioni importanti. Scopri cosa riservano le stelle per il tuo segno zodiacale in questa giornata primaverile.

Ariete

Giornata energica: approfitta del momento per sistemare questioni rimaste in sospeso. In amore, evita discussioni inutili.

Toro

Buone notizie in arrivo, soprattutto sul fronte lavorativo. L’amore può regalare momenti di dolcezza, ma serve più dialogo.

Gemelli

Attenzione alle distrazioni: sei un po’ dispersivo oggi. In amore, cerca chiarezza e non temere di dire ciò che pensi.

Cancro

Le emozioni dominano la giornata. Bene i rapporti familiari, ma evita di chiuderti troppo in te stesso.

Leone

Hai voglia di rivincita, ma la pazienza sarà fondamentale. In amore, qualcuno potrebbe sorprenderti positivamente.

Vergine

Giornata utile per mettere ordine, sia mentale che pratico. In amore, meglio evitare critiche eccessive.

Bilancia

Un po’ di stanchezza si fa sentire, ma il peggio è passato. In amore, serve più spontaneità e meno calcoli.

Scorpione

Il cielo ti sostiene nei progetti personali. In amore, fai attenzione a vecchie tensioni che possono riemergere.

Sagittario

Hai bisogno di libertà e movimento. Evita relazioni troppo strette o vincolanti, soprattutto oggi.

Capricorno

Concentrati su obiettivi chiari: le stelle ti spingono a fare scelte decisive. In amore, non restare troppo sulle tue.

Acquario

Giornata nervosa: rallenta e ascolta il tuo corpo. In amore, meglio chiarire subito piccoli malintesi.

Pesci

Il romanticismo è protagonista. Bene le relazioni, anche quelle appena nate. Creatività in aumento sul lavoro.