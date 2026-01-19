Open Day alla Scuola Primaria “Gino Landolfi” di Agropoli: porte aperte alle famiglie

Raffaella Giaccio
Agropoli, piazza della Repubblica

La Direzione Didattica I Circolo di Agropoli apre le porte alle famiglie con l’Open Day in programma il 22 gennaio presso entrambi i plessi della scuola primaria: il plesso centrale “G. Landolfi” e il plesso “A. Cafarelli” in località Moio.

Il programma dell’iniziativa

L’iniziativa è pensata per offrire ai genitori interessati l’opportunità di visitare una scuola “in progress”, osservando da vicino gli spazi, gli ambienti di apprendimento e le attività didattiche che caratterizzano la quotidianità scolastica. Durante la visita sarà possibile interagire con docenti e alunni, per conoscere più da vicino il progetto educativo dell’istituto e il clima che si vive nelle classi.

Gli orari di visita sono i seguenti:
• Mattina: dalle 10.30 alle 12.00
• Pomeriggio: dalle 14.15 alle 16.15

Un’occasione preziosa per le famiglie per scoprire da vicino l’offerta formativa della scuola e vivere in prima persona l’esperienza di una comunità scolastica accogliente e dinamica.

