Omignano, SS18 Cilentana: tavolo tecnico decisivo tra sindaci e Anas

Si è tenuto ieri mattina ad Omignano Scalo, presso la sede comunale, un importante tra i sindaci di Omignano, Raffaele Mondelli, e di Salento, Michele Santoro, con i rappresentanti di Anas e la ditta esecutrice dei lavori.

Il confronto

Un confronto nato dalle difficoltà sociali ed economiche segnalate dai sindaci, legate ai disagi che la chiusura del tratto della SS18 Cilentana tra Omignano e Vallo Scalo sta causando agli operatori commerciali di Via Nazionale. Mondelli e Santoro, infatti, avevano recentemente formalizzato una serie di proposte alternative alla chiusura totale della strada, tra cui l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori. Tuttavia, durante il tavolo tecnico l’Anas ha chiarito che in questa prima fase dei lavori non sarà possibile adottare il senso unico alternato, poiché le condizioni operative del cantiere non lo consentono.

Le comunicazioni Anas

L’impresa, delegata da Anas, continuerà quindi a operare con chiusura totale dell’arteria fino al 6 marzo 2026, come previsto dall’Ordinanza di regolazione del traffico n. 94/2026. La chiusura sarà attiva dalle 9:00 del lunedì alle 16:00 del venerdì, mentre dal venerdì alle 16:00 al lunedì alle 9:00 la strada verrà riaperta al transito. A partire dal 9 marzo e fino al 21 maggio 2026, i lavori proseguiranno invece con un senso unico alternato su un tratto massimo di 500 metri, consentendo una parziale ma costante transitabilità della SS18.