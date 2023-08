Nuove telecamere di sorveglianza in arrivo ad Agropoli

La giunta municipale della città di Agropoli ha dato il via libera al Comando di Polizia Municipale all’installazione di due telecamere Targa System sulle due rampe di accesso e uscita degli svincoli di Agropoli Nord e Sud. Sarà inoltre presentata richiesta all’Anas di poter installare altre due telecamere dello stesso tipo anche presso gli svincoli di accesso alla SS 18.

Le parole del sindaco

“Si tratta – spiega il sindaco Roberto Mutalipassi – di provvedimenti che mirano ad un ulteriore miglioramento della sicurezza in città”.

“Al momento – conclude – sono operativi cinque varchi muniti di tale sistema e, a breve, altri trentacinque verranno installati con i due progetti già finanziati dal Ministero. In questo modo chiunque circolerà sulle nostre strade non passerà inosservato”.

come funzionano le nuove telecamere

Il sistema elettronico è in grado di rilevare, attraverso la scansione della targa, irregolarità come auto rubate, poste sotto sequestro o inserite nella black list della Polizia, veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione. Permette inoltre di riconoscere i veicoli intestati a “prestanome” e utilizzati nei reati, a tutto vantaggio della sicurezza urbana completa e della tranquillità totale dei cittadini.

Inoltre, il Targa System, per le funzioni che svolge anche in materia di controllo dei flussi veicolari, è strumento utile anche in caso di reati commessi sul territorio comunale.