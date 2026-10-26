Calcio, il Novi Velia si presenta: le parole di Orlando Romanelli dal colpo Sansone alla crescita dei giovani

Ha preso ufficialmente il via il nuovo campionato di Terza Categoria. Tra le compagini protagoniste del Girone D figurava l’ASD Novi Velia, reduce dall’esordio stagionale rimediato sul campo dell’Akropolis. La società cilentana, guidata da un progetto ambizioso che punta in alto, intende allo stesso tempo offrire ai giovani del posto un’occasione di aggregazione,crescita e divertimento.

Nicola Sansone sceglie l’ASD Novi Velia: il ritorno alle origini

Tra le novità principali della stagione sportiva spicca l’arrivo a Novi Velia del calciatore Nicola Sansone. L’attaccante, con trascorsi in Serie A, nella Liga spagnola e nella Nazionale italiana, ha scelto di sposare il progetto locale e di fare ritorno nel proprio paese d’origine.

«Questo matrimonio è la naturale conseguenza della storia di Nicola», ha spiegato ai microfoni della trasmissione Terzo Tempo Orlando Romanelli, calciatore e consigliere delegato allo Sport del Comune di Novi Velia. «Ha origini novesi, soprattutto da parte di padre, e trascorre a Novi Velia ogni estate. Quest’anno aveva deciso di non giocare più a livello professionistico; così, insieme al presidente Gaudenzio Sansone, gli abbiamo proposto di darci una mano. Non si è fatto pregare e ha subito accettato questa nuova sfida. Devo essere sincero: abbiamo riscontrato un entusiasmo e un clamore mediatico del tutto inaspettati».

«Nicola è una persona squisita», ha aggiunto Romanelli. «Non ha avuto alcun bisogno di integrarsi perché faceva già parte della comunità. Nelle estati scorse aveva già partecipato con grande entusiasmo ai tornei amatoriali che organizziamo in paese».

Il focus sui giovani e la crescita del settore giovanile cilentano

La realtà sportiva del Novi Velia punta forte anche sulla crescita delle leve giovanili. Durante l’intervista, Romanelli ha ricordato che da quest’anno la società parteciperà ai campionati provinciali per le categorie Esordienti e Pulcini (di primo e secondo anno).

«Abbiamo intrapreso questa sfida tre anni fa. Novi Velia mantiene un ottimo tasso di natalità ed era giusto offrire ai ragazzi uno spazio di ritrovo e di svago attraverso il calcio», ha sottolineato il consigliere. «Siamo arrivati a 41 iscritti: per un piccolo comune di circa 2.400 abitanti è un vero successo. Anche diversi bambini dei paesi limitrofi stanno chiedendo di iscriversi per partecipare insieme ai nostri ragazzi a questi campionati, ai quali ci affacciamo per la prima volta».

Attesa per l’esordio casalingo nello stadio riqualificato

Nel comune cilentano c’è già grande attesa per il debutto casalingo della squadra, previsto con ogni probabilità per domenica prossima nel match contro lo Stio Cilento. La sfida si giocherà nella cornice dell’impianto sportivo comunale, recentemente rinnovato e riqualificato per l’occasione.