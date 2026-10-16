Terza Categoria Salerno: diramati i gironi ufficiali 

La Lega Nazionale Dilettanti – Delegazione Provinciale di Salerno – ha diramato i gironi ufficiali del campionato di Terza Categoria, che prenderà ufficialmente il via nel fine settimana del 24 e 25 ottobre. Sono complessivamente 68 le società iscritte al torneo nella provincia salernitana, suddivise in raggruppamenti che interessano in modo particolare la Piana del Sele, il Vallo di Diano e il Cilento.

Il Girone C: le squadre della Piana del Sele e aree limitrofe

Il raggruppamento C vede ai nastri di partenza 14 formazioni pronte a contendersi l’accesso alle fasi successive. Le squadre inserite nel girone sono: Albanella 2015, Altavilla Silentina 2012, Calcio Campagna, Cosilinum, Libertas Sala Consilina, Montecorvino Rovella, Polisportiva Postiglione, Polisportiva D. Real Palomonte, Polisportiva Atena Lucana, Polisportiva Oliveto Citra 1975, Pro Colliano, Real Serrese, Sporting Buccino e U.S. Pollese 1923.

Il Girone D: le compagini tra Cilento e territorio circostante

Il girone D propone un calendario ricco di derby territoriali e sfide appassionanti tra le 14 squadre partecipanti: ASD Akropolis, All Stars, Atletico San Mauro 2026, Casalvelino, Castel San Lorenzo Calcio 2022, Laurino, Leoni San Marco, Massa Calcio 2026, Novi Velia, Piagginese, Real Ogliastro, Rutino NG 2025, San Mango Montestella e Stio Cilento 2025.

Il Girone E: i club del Basso Cilento e del Vallo di Diano

Infine, il girone E raggruppa ben 13 formazioni pronte a darsi battaglia sul rettangolo verde. Della lista fanno parte: Virtus Buxentum, Buonabitacolo Soccer, Caselle, Lentiscosa, Pixous GD, Polisportiva Centola 2025, S.C. Porto Infreschi, Scario 1972, Pro Teggiano, Sangiacomese, Tanzese, Spes Cilento e Ursentina. L’attesa è ora tutta rivolta al primo fischio d’inizio del campionato previsto per il prossimo weekend.