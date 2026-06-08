Attualità

Montecorice, successo per i giovani musicisti del Maestro Monzo

Premiazione a Montecorice per i ragazzi del TYM International Music Competition. Il sindaco Flavio Meola celebra i successi dei giovani talenti cilentani.

Manuel Chiariello

Una domenica pomeriggio in compagnia della buona musica e dei giovani allievi che hanno partecipato nei giorni scorsi al TYM International Music Competition “Città di Striano”

Presso l’Istituto Comprensivo Castellabate nel plesso Basilio Focaccia di Montecorice Capoluogo, è andata in scena “La Musica è vita”, la cerimonia di premiazione che ha visto protagonisti i ragazzi del Maestro Manlio Monzo.

Durante la manifestazione, alla presenza di istituzioni locali e familiari, i ragazzi si sono esibiti con i loro brani eseguiti al concorso e che hanno ottenuto un grande successo. Diversi, infatti, sono stati i riconoscimenti ottenuti in una rassegna cosi prestigiosa nel panorama musicale nazionale.

I giovanissimi talenti sul podio e l’orgoglio della comunità

A rubare la scena sono stati i giovanissimi Andrea Rubino, Mario Meola e Luigi Malandrino che hanno portato a casa un importante risultato frutto di passione e intenso lavoro.

Un orgoglio per tutta la comunità di Montecorice espressa anche dal primo cittadino, Flavio Meola, che ha portato i suoi saluti ai ragazzi coinvolti.

Un trampolino di lancio per il borgo cilentano

Il concorso TYM International Music Competition, organizzato dall’associazione Tune Your Mind, rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio per i piccoli allievi del borgo cilentano. Un’opportunità unica i ragazzi non si sono fatti scappare via.

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