Attualità

Montecorice, giornata ecologica a cura del club Monte Stella of Road: raccolti rifiuti sulla strada Provinciale

Volontari del club Monte Stella off Road ripuliscono la strada Provinciale tra Agnone Cilento e Ortodonico (Montecorice). Raggiunto il decoro, l'appello del club.

Manuel Chiariello

Splendida iniziativa da parte del club Monte Stella of Road a Montecorice nella giornata di domenica. Tanti volontari, autorizzati dall’Amministrazione Comunale, hanno deciso di promuovere una giornata ecologica lungo il tratto della strada Provinciale che collega le frazioni di Agnone Cilento e Ortodonico.

La giornata di pulizia e i rifiuti raccolti

Armati di buona volontà, con guanti e sacchi, sono stati raccolti rifiuti di ogni genere, abbandonati lungo la carreggiata e nelle aree circostanti, contribuendo a restituire decoro.

La voce dei volontari: «Conosciamo le ferite del territorio e diamo il buon esempio»

“Spesso i fuoristradisti vengono giudicati solo per la loro passione per l’off-road, ma raramente si racconta l’altra faccia della medaglia. Dietro ogni uscita c’è chi conosce il territorio metro dopo metro, chi ne vede le bellezze ma anche le ferite. Vediamo strade di montagna abbandonate, cunette otturate, canaloni pieni di rifiuti e vegetazione incontrollata, aree lasciate all’incuria e alla mancanza di manutenzione. Tutto questo spesso passa inosservato. Si preferisce guardare solo ciò che fa comodo vedere, mentre i problemi reali del territorio restano lì, giorno dopo giorno. Noi, invece, quei luoghi li viviamo davvero. E proprio perché li frequentiamo e li amiamo, quando possiamo interveniamo concretamente. Senza polemiche, senza cercare visibilità e senza pubblicare ogni volta le immagini dello schifo che troviamo. Preferiamo raccogliere, pulire e dare il buon esempio”, fanno sapere i ragazzi del club.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.