Montecorice, giornata ecologica a cura del club Monte Stella of Road: raccolti rifiuti sulla strada Provinciale

Splendida iniziativa da parte del club Monte Stella of Road a Montecorice nella giornata di domenica. Tanti volontari, autorizzati dall’Amministrazione Comunale, hanno deciso di promuovere una giornata ecologica lungo il tratto della strada Provinciale che collega le frazioni di Agnone Cilento e Ortodonico.

Armati di buona volontà, con guanti e sacchi, sono stati raccolti rifiuti di ogni genere, abbandonati lungo la carreggiata e nelle aree circostanti, contribuendo a restituire decoro.

“Spesso i fuoristradisti vengono giudicati solo per la loro passione per l’off-road, ma raramente si racconta l’altra faccia della medaglia. Dietro ogni uscita c’è chi conosce il territorio metro dopo metro, chi ne vede le bellezze ma anche le ferite. Vediamo strade di montagna abbandonate, cunette otturate, canaloni pieni di rifiuti e vegetazione incontrollata, aree lasciate all’incuria e alla mancanza di manutenzione. Tutto questo spesso passa inosservato. Si preferisce guardare solo ciò che fa comodo vedere, mentre i problemi reali del territorio restano lì, giorno dopo giorno. Noi, invece, quei luoghi li viviamo davvero. E proprio perché li frequentiamo e li amiamo, quando possiamo interveniamo concretamente. Senza polemiche, senza cercare visibilità e senza pubblicare ogni volta le immagini dello schifo che troviamo. Preferiamo raccogliere, pulire e dare il buon esempio”, fanno sapere i ragazzi del club.