Mobilità sostenibile, via libera alla ciclabile Agropoli-Castellabate: approvato il progetto da 2 milioni di euro attraverso Trentova-Tresino

La Giunta Comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, ha dato il via libera ufficiale al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per il completamento della pista ciclabile che collegherà la città a Castellabate. L’intervento, che si svilupperà attraverso la rete dei sentieri dell’area naturalistica di Trentova-Tresino, rappresenta un tassello cruciale nell’ambito del più ampio Masterplan “Litorale Salerno Sud”.

La deliberazione (n° 294 del 15 maggio 2026) è stata approvata all’unanimità dai presenti nella Casa Comunale. Alla riunione, presieduta dal sindaco, hanno partecipato il vicesindaco Rosa Lampasona, gli assessori Giuseppe Cammarota, Roberto Apicella e Giuseppe Di Filippo, con l’assistenza del Segretario Generale Francesco Minardi; l’unica assente è stata l’assessore Elvira Serra.

Il contesto del Masterplan e i fondi europei

L’opera si inserisce nella programmazione strategica della Regione Campania per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri, avviata nel 2016 e consolidata nel 2019 con la firma del Protocollo d’Intesa tra la Regione e i Comuni dell’area target, tra cui Salerno, Capaccio Paestum, Agropoli e Castellabate.

Il percorso finanziario ha visto un’importante accelerazione con la programmazione delle risorse PR FESR 2021-2027. Nello specifico, la Regione ha stanziato complessivamente 100 milioni di euro per i tre Masterplan regionali (Litorale Salerno Sud, Litorale Domitio-Flegreo e Agro Nocerino-Sarnese). Di questa somma, 26.623.015,63 euro sono stati assegnati alla Provincia di Salerno per gli interventi del litorale sud.

Per il completamento del collegamento ciclabile tra Agropoli e Castellabate – denominato originariamente “Completamento della pista ciclabile dei Templi, collegandola al centro abitato di Agropoli e ai centri abitati del Comune di Castellabate” – è stato stanziato un importo specifico pari a 2.000.000,00 di euro.

I dettagli del progetto e le procedure d’esproprio

Il Comune di Agropoli aveva già delineato la propria visione strategica focalizzandosi sul potenziamento della mobilità lenta e sulla rigenerazione paesaggistica. Il nuovo progetto si collegherà sia al waterfront del lungomare San Marco, sia al tratto meridionale che unisce i confini comunali costeggiando il Monte Tresino fino alla zona Lago di Castellabate.

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, trasmesso ufficialmente dal Comune di Castellabate l’11 maggio 2026, comprende una dettagliata serie di elaborati tecnici. Tra questi figurano la relazione di sostenibilità dell’opera, la relazione DNSH (correlata al principio di non arrecare danno significativo all’ambiente), le valutazioni paesaggistiche e i rilievi fotografici dei due tratti comunali. Il piano prevede inoltre la realizzazione di particolari costruttivi specifici, come una passerella in legno.

L’atto formale della Giunta specifica un passaggio fondamentale per la concreta esecuzione dei lavori: l’acquisizione di alcune aree private. Il provvedimento dichiara infatti:

“di DARE ATTO che parte dell’intervento richiede l’acquisizione di aree mediante procedura di esproprio nell’ambito del territorio del Comune di Agropoli, rispetto a cui si demanda alla Provincia di Salerno, individuata quale Ente Attuatore e Stazione Appaltante del Masterplan, tutti gli adempimenti correlati;”

Iter burocratico ed esecutività

Il documento è stato trasmesso alla Provincia di Salerno e al Comune di Castellabate per i successivi adempimenti.