Mobilità sostenibile e cicloturismo: a Vallo della Lucania la consegna dei vessilli FIAB 2026

Si è tenuta questa mattina, presso la sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni a Vallo della Lucania, la cerimonia di consegna dei vessilli FIAB ComuniCiclabili 2026. L’ambito riconoscimento è stato assegnato ai Comuni di Capaccio Paestum, Camerota, Castelnuovo Cilento, Roccagloriosa, Ispani e San Giovanni a Piro.

L’iniziativa, promossa da FIAB Camerota CilentoInBici in collaborazione con Confesercenti Provincia di Salerno e con il coinvolgimento dell’Ente Parco, si è rivelata un importante momento di confronto istituzionale incentrato sul futuro della mobilità dolce e dello sviluppo turistico del territorio.

Il tema del confronto: connessioni, sicurezza stradale e rete territoriale

Al centro del dibattito il tema “CONNESSIONI: Unire territori, comunità e tecnologia per lo sviluppo sostenibile”. I partecipanti si sono confrontati su argomenti chiave quali la realizzazione e la valorizzazione delle reti ciclabili, la tutela della sicurezza stradale e l’importanza della mobilità dolce.

Particolare rilievo è stato dato alla capacità di fare sistema, mettendo in rete enti locali, imprese, associazioni di categoria e comunità del territorio cilentano per costruire strategie condivise.

Il progetto Life Ride Bike e la valorizzazione delle ciclovie nazionali

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i principali percorsi legati al progetto Life Ride Bike. Tra gli itinerari presentati figurano l’anello principale di 548 chilometri, l’Anello Paestum-Lago Laceno e l’Anello delle Due Regioni.

I relatori hanno sottolineato il valore strategico di questi tracciati, destinati a fungere da snodo e collegamento sia con le principali ciclovie nazionali, sia con gli itinerari ciclo-pedonali già strutturati nell’area del Cilento.

Un impegno concreto per il futuro del turismo sostenibile nel Cilento

L’evento si è distinto per un approccio operativo e partecipativo, finalizzato a consolidare le sinergie tra istituzioni e realtà locali. L’obiettivo comune resta la definizione di nuove direttrici per un turismo accessibile, sostenibile e pienamente rispettoso dell’ambiente.

La consegna delle bandiere FIAB ComuniCiclabili non si configura dunque soltanto come un premio ai Comuni virtuosi, ma rappresenta una promessa concreta: proseguire lungo un cammino di transizione ecologica, capace di tutelare gli utenti della strada e valorizzare lo straordinario patrimonio paesaggistico e culturale del Cilento.