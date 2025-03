Marina di Camerota, come difendersi dalle truffe: i consigli dell’Arma dei Carabinieri | VIDEO

Come difendersi dalle truffe: è stato il tema dell’incontro organizzato nel pomeriggio di ieri a Marina di Camerota dall’associazione Elaia, diretto dal Presidente e giornalista Mediaset Vincenzo Rubano che, dopo i saluti istituzionali affidati alla vicepresidente dell’associazione Rossella Cantisani e al Sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta, ha interloquito con il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Sapri Francesco Fedocci su come evitare di cadere nella trappola dei truffatori.

L’incontro

“Ringrazio l’associazione Elaia e il Comune di Camerota per questo incontro organizzato con il fine di sensibilizzare sul tema delle truffe agli anziani – ha affermato il Capitano Fedocci – Il primo consiglio da dare agli anziani è sicuramente quello di non consegnare soldi a nessuno e nè tantomeno gioielli. Gli artifizi e i raggiri con i quali vengono poste in essere le truffe possono essere diversi. Inoltre, nel caso qualcuno cadesse in una truffa, è necessario che denunci subito. La tempestività della richiesta può aiutare le forze dell’ordine sulla risoluzione del problema”.

Un incontro che ha visto la partecipazione del Sindao di Camerita Mario Salvatore Scarpitta che ha dapprima ringraziato i Carabinieri per quanto fatto nelle ultime settimane per poi fare un plauso anche ai suoi concittadini. “La comunità di Camerita si è dimostrato attiva, coesa e attenta e fino ad oggi ha vinto contro questi truffatori, grazie anche ad una sinergia con le istituzioni. – ha affermato il primo cittadino – Oggi è stato un momento formativo importante per i nostri anziani ai quali sono state spiegate le regole fondamentali per evitare di incappare in altre truffe”.

Una giornata, organizzata dall’associazione Elaia per sensibilizzare sul tema della truffa agli anziani. “Come associazione cerchiamo di fare la nostra parte attraverso incontri come questo di oggi durante il quale abbiamo discusso di un tema così attuale e importante. – ha affermato la vicepresidente dell’associazione Elaia Rissella Cantisani – Nei giorni scorsi abbiamo assistito a una bella pagina di cittadinanza attiva, il paese non è rimasto fermo davanti a queste truffe ma è intervenuto in maniera energica”.